能源價格上限措施影響 英國10月CPI探三年低點
2019-11-14 00:14
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
英國10月通膨率觸及近三年低點，主因是政府實施抑制能源價格上限的措施，預估將增強英國央行（BoE）的鴿派聲勢。
英國國家統計局（ONS）13日公布，10月消費者物價指數（CPI）較一年前上升1.5%，不及9月的1.7%，為2016年11月以來最小年升幅，主因是當局實施能源價格上限，幫助1,500萬民眾壓低電費和油價；10月核心CPI則年升1.7%，與前月持平。
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英國央行上周表示，受能源價格上限的影響，通膨率可能在明年初降至1.25%，但預測三年內會回升到通膨目標2%以上水準。上周的利率決策會中，有兩位官員投票贊成降息，主因是擔憂勞動市場降溫。
ONS的統計報告顯示，10月油價和電費分別較前月下跌8.7%和2.2%，但部分跌幅受衣服與鞋子價格回升1%所抵銷，今年英國商店未像去年推出折扣。
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