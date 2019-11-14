親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

能源價格上限措施影響 英國10月CPI探三年低點

2019-11-14 00:14經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

英國10月通膨率觸及近三年低點，主因是政府實施抑制能源價格上限的措施，預估將增強英國央行（BoE）的鴿派聲勢。

英國國家統計局（ONS）13日公布，10月消費者物價指數（CPI）較一年前上升1.5%，不及9月的1.7%，為2016年11月以來最小年升幅，主因是當局實施能源價格上限，幫助1,500萬民眾壓低電費和油價；10月核心CPI則年升1.7%，與前月持平。

英國央行上周表示，受能源價格上限的影響，通膨率可能在明年初降至1.25%，但預測三年內會回升到通膨目標2%以上水準。上周的利率決策會中，有兩位官員投票贊成降息，主因是擔憂勞動市場降溫。

ONS的統計報告顯示，10月油價和電費分別較前月下跌8.7%和2.2%，但部分跌幅受衣服與鞋子價格回升1%所抵銷，今年英國商店未像去年推出折扣。

英國10月通膨率觸及近三年低點，主因政府是政府實施抑制能源價格上限的措施。美聯社
英國10月通膨率觸及近三年低點，主因政府是政府實施抑制能源價格上限的措施。美聯社
分享

英國通膨油價

相關新聞

印度通膨率超出中期目標 央行寬鬆步調可望放慢

2019-11-13 22:43

日經：日本雅虎和LINE合併談判 進入最後階段

2019-11-13 22:17

特斯拉落腳柏林 德媒：看好歐洲市場潛力

2019-11-13 20:33

兩大因素衝擊 國際鋼價跌至三年低點

2019-11-13 18:06

更多疑似監獄被發現 中國關押維吾爾人恐逾百萬

2019-11-13 11:12

馬斯克揮軍歐洲 特斯拉超級工廠地點選定柏林

2019-11-13 10:12

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

亞太不動產前景 星國最靚

2019-11-13 00:11

美對歐車加稅 傳延半年決定

2019-11-13 00:11

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

瑞銀：富豪投資人預期股市2020年底前將湧現賣壓

2019-11-13 00:00

穆迪：明年多國政府債信轉負

2019-11-12 23:43

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

影／比滿月還亮！ 巨大火球分別劃過美國、日本上空

2019-11-13 15:27

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

亂倫兄妹殺死親生2子 其餘4孩希望父母被關300年

2019-11-13 11:26

女遊客爬澳洲古蹟遭制止 竟暴怒攻擊巡邏人員

2019-11-13 18:26

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

這批很純！近900公斤古柯鹼沖上法國海岸 有人開車3小時去撿

2019-11-13 12:03

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

8年努力實現 國父孫中山銅像永久豎立紐約

2019-11-13 11:08

邊睡覺邊充手機卻突然爆炸 22歲印度工人慘成焦屍

2019-11-13 13:27

「一年變化真大」曾經友台批中的巴西總統 今歡迎習到訪

2019-11-13 16:00

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

搞笑野生動物攝影獎 得獎的是這一幅

2019-11-13 22:38

貿戰衝擊？中國雙11狂歡 美國水果很失落

2019-11-13 14:57

影／防堵非洲豬瘟作業出包 南韓驚現「血流成河」

2019-11-13 11:34

日女童放學遭割喉攻擊 14歲少年承認：想殺她

2019-11-13 15:47

曾選過美國副總統…裴林收律師電郵「才知被離婚」

2019-11-13 14:10

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59

美中第一階段協議的主要絆腳石：美方要取消哪些關稅

2019-11-13 11:13

更多疑似監獄被發現 中國關押維吾爾人恐逾百萬

2019-11-13 11:12

專家：搭飛機經濟艙 別後傾椅背

2019-11-13 16:31

原來有3名女婿牽線！川普與土總統麻吉且影響中東政策

2019-11-13 13:06

韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02

影／驚艷！全像投影30公尺高「火焰獅」震撼足球場

2019-11-13 17:51

華爾街日報：美對中加徵關稅 成貿易協議絆腳石

2019-11-13 21:36

日經：日本雅虎和LINE合併談判 進入最後階段

2019-11-13 22:17

川普彈劾調查公開聽證會 關鍵4看點

2019-11-14 00:02

川普：若貿易協議未果 陸貨關稅將大增

2019-11-13 13:49

全美70％急凍 路況惡劣車禍4死

2019-11-13 15:02

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

國務院韓裔女官員 被爆學經歷造假

2019-11-13 14:04

太陽劇團創辦人 涉嫌私人小島種大麻被拘

2019-11-13 21:40

玻利維亞下台總統抵墨西哥 誓留政壇繼續奮鬥

2019-11-13 05:26

兩大因素衝擊 國際鋼價跌至三年低點

2019-11-13 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top