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日經：Yahoo日本擬和LINE合併

2019-11-13 23:20聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

日本經濟新聞13日報導，Yahoo日本將和LINE合併！擁有超過 40% Z Holdings（即Yahoo日本控股公司）股份的軟體銀行，和 LINE 的韓國母公司 NAVER（擁有 LINE 70% 股份）已進入最終談判階段。

報導指出，軟銀跟 NAVER 將各出資 50% ，成立一間新的控股公司， Z Holdings和LINE合併後，將由這間新控股公司 100% 持有。

Yahoo的母公司是美國 Verizon Media，但是 Yahoo 日本的最大股東則是軟銀。

日本經濟新聞報導，Yahoo日本擬和LINE合併。（路透）
日本經濟新聞報導，Yahoo日本擬和LINE合併。（路透）
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