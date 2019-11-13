Fed主席鮑爾：短期內不可能調整利率
2019-11-13 22:52
經濟日報 編譯 林聰毅
／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾13日在國會聯合經濟委員會表示，只要經濟保持目前的走勢，Fed就不可能在短期內調整利率。
鮑爾在Fed提供的預備講稿中重申其幾周前的立場，就是Fed今年傾向更寬鬆貨幣政策的舉動，有助於支撐經濟的持續成長。他並指出，Fed的行動往往會產生滯後效應，這意味著需要時間來評估其影響。
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他說，當前的貨幣政策立場可能足以提供經濟維持正軌，但警告說，美國創紀錄的經濟擴張仍有一些「值得注意的風險」。他說，全球經濟成長減緩及貿易發展造成「持續的風險」。他並表示，通膨持續低迷，可能導致長期通膨預期「不受歡迎的」下滑。
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