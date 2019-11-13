印度通膨率超出中期目標 央行寬鬆步調可望放慢
2019-11-13 22:43
經濟日報 編譯易起宇
／綜合外電
印度10月零售通膨率連續第三個月上升，突破央行的4%中期目標，可能促使央行放慢貨幣政策寬鬆的步調。
根據印度統計部，10月消費者物價較去年同期上漲4.62%，高於彭博訪調34名經濟學家平均預期的4.35%。
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食品飲料的通膨率上升至6.93%，由包括印度咖哩主要食材洋蔥在內的蔬菜價格引領漲勢。燃料和照明價格下滑2.02%。服飾和鞋類價格上漲1.65%。
雖然印度央行今年已降息五次，包括8月曾祭出降幅35個基點的非傳統降息，但從10月通膨率超過4%來看，可能限制央行再次降息的空間。
印度央行總裁達斯表示，在印度經濟擴張步伐降到六年來最緩慢的時刻，決策官員將「繼續維持寬鬆立場，只要還有必要提振經濟成長」。印度上季國內生產毛額（GDP）數據預計在29日公布。
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