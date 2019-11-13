特斯拉落腳柏林 德媒：看好歐洲市場潛力
電動車先驅特斯拉（Tesla）第一座歐洲工廠落腳柏林，德國媒體分析，特斯拉顯然看好歐洲市場的潛力才決定設廠，德國在特斯拉的刺激下可望成為電動車重鎮。
「商報」（Handelsblatt）分析，特斯拉第4座超級電池廠（Gigafactory）落腳德國首都柏林，除了執行長馬斯克（Elon Musk）所說看上「德國工程師水準」，主因是柏林的地理位置居東西歐交界，特斯拉可藉此征服整個歐洲聯盟（EU）市場，如果美歐貿易戰真的開打，也可免除加徵的關稅。
此外，特斯拉雖然是電動車的先行者，但德國各大車廠正急起直追，特斯拉得在競爭者追上前到歐洲設廠。特斯拉的銷售在美國有下滑的跡象，反之歐洲從今年初起逐漸升溫，特斯拉顯然看好歐洲市場的潛力。
其實早在2016年，特斯拉即併購德國自動化生產廠商Grohmann，並雇用多名資深工程師，吸收德國造車經驗，德國各大車廠都將特斯拉視為可敬的對手。
特斯拉進軍德國，將迫使德國加快電動車研發的腳步，德國有機會成為全球電動車的生產重鎮。福斯（Volkswagen）在柴油引擎造假醜聞後即全力布局電動車，新一代純電動車ID.3上週正式量產，戴姆勒（Daimler）和BMW集團等大廠也積極調整生產線，準備生產電動車。
德國政府之前宣布，將透過廣建充電站和加碼購車補助的方式，目標是在2030年前興建100萬座充電樁，讓德國成為電動車的主要市場。
德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）今天對特斯拉設廠表示歡迎，他在聲明中表示，特斯拉決定在德國設廠生產電動車，不僅證明德國汽車工業的吸引力，也是德國強化電動車和電池製造能力的里程碑。
馬斯克僅宣布將在柏林新廠生產電池、動力系統和休旅車Model Y，並未進一步透露細節。
柏林的「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）引述知情人士報導，特斯拉新廠預定地在柏林東南郊的工業區，鄰近將於2020年秋天啟用的柏林新機場（Berlin Brandenburg Airport），這塊地曾爭取BMW設廠但沒成功。
此外，特斯拉還打算在柏林成立研發和設計中心，柏林邦政府已著手協助尋找適合地點。特斯拉設廠可望為柏林及鄰近地區創造最多一萬個工作機會。
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