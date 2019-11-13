特斯拉落腳柏林 德媒：看好歐洲市場潛力

2019-11-13 20:33 中央社 柏林13日專電



電動車先驅特斯拉執行長馬斯克。 歐新社 分享 facebook 電動車先驅特斯拉（Tesla）第一座歐洲工廠落腳柏林，德國媒體分析，特斯拉顯然看好歐洲市場的潛力才決定設廠，德國在特斯拉的刺激下可望成為電動車重鎮。

「商報」（Handelsblatt）分析，特斯拉第4座超級電池廠（Gigafactory）落腳德國首都柏林，除了執行長馬斯克（Elon Musk）所說看上「德國工程師水準」，主因是柏林的地理位置居東西歐交界，特斯拉可藉此征服整個歐洲聯盟（EU）市場，如果美歐貿易戰真的開打，也可免除加徵的關稅。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，特斯拉雖然是電動車的先行者，但德國各大車廠正急起直追，特斯拉得在競爭者追上前到歐洲設廠。特斯拉的銷售在美國有下滑的跡象，反之歐洲從今年初起逐漸升溫，特斯拉顯然看好歐洲市場的潛力。

其實早在2016年，特斯拉即併購德國自動化生產廠商Grohmann，並雇用多名資深工程師，吸收德國造車經驗，德國各大車廠都將特斯拉視為可敬的對手。

特斯拉進軍德國，將迫使德國加快電動車研發的腳步，德國有機會成為全球電動車的生產重鎮。福斯（Volkswagen）在柴油引擎造假醜聞後即全力布局電動車，新一代純電動車ID.3上週正式量產，戴姆勒（Daimler）和BMW集團等大廠也積極調整生產線，準備生產電動車。

德國政府之前宣布，將透過廣建充電站和加碼購車補助的方式，目標是在2030年前興建100萬座充電樁，讓德國成為電動車的主要市場。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）今天對特斯拉設廠表示歡迎，他在聲明中表示，特斯拉決定在德國設廠生產電動車，不僅證明德國汽車工業的吸引力，也是德國強化電動車和電池製造能力的里程碑。

馬斯克僅宣布將在柏林新廠生產電池、動力系統和休旅車Model Y，並未進一步透露細節。

柏林的「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）引述知情人士報導，特斯拉新廠預定地在柏林東南郊的工業區，鄰近將於2020年秋天啟用的柏林新機場（Berlin Brandenburg Airport），這塊地曾爭取BMW設廠但沒成功。

此外，特斯拉還打算在柏林成立研發和設計中心，柏林邦政府已著手協助尋找適合地點。特斯拉設廠可望為柏林及鄰近地區創造最多一萬個工作機會。