兩大因素衝擊 國際鋼價跌至三年低點

2019-11-13 18:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



受美中貿易戰延燒及中國大陸經濟放緩的雙重打擊，汽車與機械的主要材料熱軋鋼捲價格近來跌至三年來最低。

日經新聞13日報導，在日本、南韓、台灣及中國大陸等東亞出口市場，日本及其他製造商的熱軋鋼捲價格在11月初下挫至每噸480美元左右，包括運費等成本在內。熱軋鋼捲目前的價格，比一個月前下滑約7%；若與今年春季創下的最高價位相比，跌幅則擴大至16%，反映全球汽車生產趨緩及汽車業的展望不明朗。

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熱軋鋼捲價格在今年春季呈現上升趨勢，但隨著全球熱軋鋼捲最大消費國中國的經濟成長明顯放緩，價格也迅速回跌。大陸經濟之後雖然好轉，但維持不久，致使鋼價持續下跌。

鋼價的跌勢在9月初開始再度加速，因為美國當時對中國祭出第四輪懲罰性關稅，引發市場擔憂套陸經濟進一步走下坡，以及擔心這個世界第二大經濟體對鋼鐵產品的需求減弱。

一名專門從事鋼鐵貿易的日本商社主管說，中國在十一連假後貨運速度緩慢，也對鋼鐵業造成傷害。他說，大陸製造業及其他企業的營運以往在十一連假前會放緩，連假過後會迅速回升；但中國今年在連假後對鋼鐵產品的需求增幅，並不如分析師預期。

根據中國國家統計局，大陸10月製造業採購經理人指數（PMI）跌破50枯榮線，為連續第六個月萎縮，而大陸9月的新車銷售則是連續第15個月下滑。

根據美國市調機構SteelBenchmarker，美國的鋼鐵業也慘兮兮，每噸鋼鐵的價格約為560美元，比一年前下滑約10%，是近三年內首度跌破600美元價位。