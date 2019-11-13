親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

兩大因素衝擊 國際鋼價跌至三年低點

2019-11-13 18:06經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

受美中貿易戰延燒及中國大陸經濟放緩的雙重打擊，汽車與機械的主要材料熱軋鋼捲價格近來跌至三年來最低。

日經新聞13日報導，在日本、南韓、台灣及中國大陸等東亞出口市場，日本及其他製造商的熱軋鋼捲價格在11月初下挫至每噸480美元左右，包括運費等成本在內。熱軋鋼捲目前的價格，比一個月前下滑約7%；若與今年春季創下的最高價位相比，跌幅則擴大至16%，反映全球汽車生產趨緩及汽車業的展望不明朗。

熱軋鋼捲價格在今年春季呈現上升趨勢，但隨著全球熱軋鋼捲最大消費國中國的經濟成長明顯放緩，價格也迅速回跌。大陸經濟之後雖然好轉，但維持不久，致使鋼價持續下跌。

鋼價的跌勢在9月初開始再度加速，因為美國當時對中國祭出第四輪懲罰性關稅，引發市場擔憂套陸經濟進一步走下坡，以及擔心這個世界第二大經濟體對鋼鐵產品的需求減弱。

一名專門從事鋼鐵貿易的日本商社主管說，中國在十一連假後貨運速度緩慢，也對鋼鐵業造成傷害。他說，大陸製造業及其他企業的營運以往在十一連假前會放緩，連假過後會迅速回升；但中國今年在連假後對鋼鐵產品的需求增幅，並不如分析師預期。

根據中國國家統計局，大陸10月製造業採購經理人指數（PMI）跌破50枯榮線，為連續第六個月萎縮，而大陸9月的新車銷售則是連續第15個月下滑。

根據美國市調機構SteelBenchmarker，美國的鋼鐵業也慘兮兮，每噸鋼鐵的價格約為560美元，比一年前下滑約10%，是近三年內首度跌破600美元價位。

拜美國總統川普加徵鋼鐵關稅之賜，美國鋼鐵價格在2018年夏季攀升至每噸1,000美左右，隨後價格開始回跌，原因是美國鋼鐵製造商增產導致供給大增。

熱軋鋼捲的價格近來跌到三年低點，主要受美中貿易戰持續延燒及中國大陸經濟放緩這兩大...
熱軋鋼捲的價格近來跌到三年低點，主要受美中貿易戰持續延燒及中國大陸經濟放緩這兩大項ˇ不利因素夾擊。路透
分享

連假

相關新聞

更多疑似監獄被發現 中國關押維吾爾人恐逾百萬

2019-11-13 11:12

馬斯克揮軍歐洲 特斯拉超級工廠地點選定柏林

2019-11-13 10:12

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

亞太不動產前景 星國最靚

2019-11-13 00:11

美對歐車加稅 傳延半年決定

2019-11-13 00:11

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

瑞銀：富豪投資人預期股市2020年底前將湧現賣壓

2019-11-13 00:00

穆迪：明年多國政府債信轉負

2019-11-12 23:43

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

影／比滿月還亮！ 巨大火球分別劃過美國、日本上空

2019-11-13 15:27

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

亂倫兄妹殺死親生2子 其餘4孩希望父母被關300年

2019-11-13 11:26

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

這批很純！近900公斤古柯鹼沖上法國海岸 有人開車3小時去撿

2019-11-13 12:03

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

邊睡覺邊充手機卻突然爆炸 22歲印度工人慘成焦屍

2019-11-13 13:27

8年努力實現 國父孫中山銅像永久豎立紐約

2019-11-13 11:08

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

日女童放學遭割喉攻擊 14歲少年承認：想殺她

2019-11-13 15:47

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

影／防堵非洲豬瘟作業出包 南韓驚現「血流成河」

2019-11-13 11:34

美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59

零下15度 極地冷氣團直撲美東

2019-11-13 00:10

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

曾選過美國副總統…裴林收律師電郵「才知被離婚」

2019-11-13 14:10

「一年變化真大」曾經友台批中的巴西總統 今歡迎習到訪

2019-11-13 16:00

更多疑似監獄被發現 中國關押維吾爾人恐逾百萬

2019-11-13 11:12

韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02

聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

原來有3名女婿牽線！川普與土總統麻吉且影響中東政策

2019-11-13 13:06

美中第一階段協議的主要絆腳石：美方要取消哪些關稅

2019-11-13 11:13

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

貿戰衝擊？中國雙11狂歡 美國水果很失落

2019-11-13 14:57

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

DVD之死：13年間銷售暴跌逾86% 誰是元凶？

2019-11-12 23:25

專家：搭飛機經濟艙 別後傾椅背

2019-11-13 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top