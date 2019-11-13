「決勝時刻:Mobile」大受歡迎 星國Sea集團股價飆漲19%
2019-11-13 11:33
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
騰訊支持的新加坡Sea集團周二公布財報，今年第二度調升營收展望，主因熱門遊戲「決勝時刻：Mobile」（Call of Duty Mobile）大受歡迎，激勵該公司股價飆漲19%，創六個月來最大單日漲幅。
Sea集團的主要營運部門是線上遊戲代理商競舞娛樂（Garena）以及網路商城蝦皮（Shopee ）；今年8月，Sea集團已調升這兩大事業營收展望，如今二度調升。
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截至9月止的一季，Sea集團的營收成長為三倍，增至6.1億美元，上季淨損縮減至2.06億美元。蝦皮正在快速擴張，競舞娛樂則有「我要活下去」（Free Fire）遊戲持續受到歡迎的支撐，且預期「決勝時刻：Mobile」將帶動本季的成長。
Sea集團也計劃發行10億美元可轉換債券，發行收益的一部分將用於事業擴張，包括策略投資和併購。
--Garena上季營收成長近兩倍，增至3.29億美元，主因用戶成長強勁。
--蝦皮和其他服務上季一收成長逾兩倍，增至2.97億美元。
--據App Annie數據，蝦皮一度在東南亞和台灣，都位居平均每月活躍使用者和下載數第一。
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