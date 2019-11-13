親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

「決勝時刻:Mobile」大受歡迎 星國Sea集團股價飆漲19%

2019-11-13 11:33經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

騰訊支持的新加坡Sea集團周二公布財報，今年第二度調升營收展望，主因熱門遊戲「決勝時刻：Mobile」（Call of Duty Mobile）大受歡迎，激勵該公司股價飆漲19%，創六個月來最大單日漲幅。

Sea集團的主要營運部門是線上遊戲代理商競舞娛樂（Garena）以及網路商城蝦皮（Shopee ）；今年8月，Sea集團已調升這兩大事業營收展望，如今二度調升。

截至9月止的一季，Sea集團的營收成長為三倍，增至6.1億美元，上季淨損縮減至2.06億美元。蝦皮正在快速擴張，競舞娛樂則有「我要活下去」（Free Fire）遊戲持續受到歡迎的支撐，且預期「決勝時刻：Mobile」將帶動本季的成長。

Sea集團也計劃發行10億美元可轉換債券，發行收益的一部分將用於事業擴張，包括策略投資和併購。

--Garena上季營收成長近兩倍，增至3.29億美元，主因用戶成長強勁。

--蝦皮和其他服務上季一收成長逾兩倍，增至2.97億美元。

--據App Annie數據，蝦皮一度在東南亞和台灣，都位居平均每月活躍使用者和下載數第一。

遊戲事業大受歡迎，扶助新加坡Sea集團營收成長。 網路照片
遊戲事業大受歡迎，扶助新加坡Sea集團營收成長。 網路照片
分享
新加坡Sea集團股價周二飆漲。 彭博資訊
新加坡Sea集團股價周二飆漲。 彭博資訊
分享

東南亞新加坡

相關新聞

馬斯克揮軍歐洲 特斯拉超級工廠地點選定柏林

2019-11-13 10:12

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

亞太不動產前景 星國最靚

2019-11-13 00:11

美對歐車加稅 傳延半年決定

2019-11-13 00:11

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

瑞銀：富豪投資人預期股市2020年底前將湧現賣壓

2019-11-13 00:00

穆迪：明年多國政府債信轉負

2019-11-12 23:43

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

NTSB調查：Uber自駕車系統 無法辨識過馬路行人

2019-11-12 13:16

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

為了全球互聯網 SpaceX再送60枚小衛星升空

2019-11-12 13:07

Apple Card涉歧視？ 夫妻額度差異大

2019-11-12 12:52

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

瑞銀：預計2020年全球經濟復甦 但力度遠小於市場預期

2019-11-12 11:54

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

世銀終止資助新疆職業學校 專家質疑努力不夠

2019-11-12 10:16

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心

2019-11-12 08:06

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」

2019-11-12 16:21

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46

影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡

2019-11-12 16:53

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

零下15度 極地冷氣團直撲美東

2019-11-13 00:10

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14

美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

8年努力實現 國父孫中山銅像永久豎立紐約

2019-11-13 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top