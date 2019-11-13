馬斯克揮軍歐洲 特斯拉超級工廠地點選定柏林

2019-11-13 10:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



電動車大廠特斯拉向知名車廠宣戰，揮軍攻向競爭對手的大本營；執行長馬斯克宣布，準備在德國柏林附近興建下一座特斯拉超級工廠，也將在柏林新機場附近興建工程及設計中心。

馬斯克表示，「德國確實生產了一些全球最佳汽車」，在電動車領域也沒有落後太多，但其市場還沒受到考驗。

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特斯拉上海超級工廠即將開始生產並銷售電動車之際，馬斯克也開始為下一座工廠奠基。特斯拉歐洲工廠將使原本已面臨挑戰的傳統車廠壓力更大。馬斯克今年初曾預估，特斯拉歐洲工廠最快需2021年才能完工並運轉。

馬斯克也在推特表示，歐洲工廠將生產電池、動力傳動系統和車輛，最先生產的將是今年初發表的Model Y車款。

德國電動車市場的前景看來充滿競爭，但捨棄內燃機引擎的策略仍然紊亂。戴姆勒的電動車將在何處生產，已遭到工會反對。福斯汽車旗下奧迪也面臨類似的抗爭。然而，德國的勞工和能源成本居全球之冠，在德國本地生產勢必對避車製造商形成嚴峻挑戰。