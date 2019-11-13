紐西蘭央行意外按兵不動 紐元勁升1.4％

相關新聞
竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪2019-11-13 08:57
Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊2019-11-13 02:45
六成富豪投資人 將增持現金2019-11-13 00:12
亞太不動產前景 星國最靚2019-11-13 00:11
美對歐車加稅 傳延半年決定2019-11-13 00:11
大摩：明年初油價看跌30%2019-11-13 00:11
瑞銀：富豪投資人預期股市2020年底前將湧現賣壓2019-11-13 00:00
穆迪：明年多國政府債信轉負2019-11-12 23:43
美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應2019-11-12 18:35
壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁2019-11-12 14:36
NTSB調查：Uber自駕車系統 無法辨識過馬路行人2019-11-12 13:16
賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產2019-11-12 13:12
為了全球互聯網 SpaceX再送60枚小衛星升空2019-11-12 13:07
Apple Card涉歧視？ 夫妻額度差異大2019-11-12 12:52
中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺2019-11-12 12:42
瑞銀：預計2020年全球經濟復甦 但力度遠小於市場預期2019-11-12 11:54
辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」2019-11-12 10:28
世銀終止資助新疆職業學校 專家質疑努力不夠2019-11-12 10:16
影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕2019-11-12 09:39
傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心2019-11-12 08:06
道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落2019-11-12 07:22
國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet2019-11-12 07:22
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
熱門文章
不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV2019-11-12 20:31
爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」2019-11-12 10:49
美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說2019-11-12 15:56
川普：要進入美國市場，就要遵守規定2019-11-13 01:18
中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺2019-11-12 12:42
玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大2019-11-12 12:05
川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅2019-11-13 06:44
美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見2019-11-13 07:34
壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁2019-11-12 14:36
總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光2019-11-12 11:18
老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」2019-11-12 16:21
紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢2019-11-12 12:01
影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛2019-11-12 17:34
滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究2019-11-12 14:46
影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡2019-11-12 16:53
美中第一階段貿易協定 川普：接近達成2019-11-13 04:45
11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！2019-11-12 13:54
美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應2019-11-12 18:35
美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂2019-11-13 06:56
川普：美中接近達成第一階段貿易協議2019-11-13 07:03
辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」2019-11-12 10:28
救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療2019-11-12 11:57
撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時2019-11-12 15:45
六成富豪投資人 將增持現金2019-11-13 00:12
大摩：明年初油價看跌30%2019-11-13 00:11
感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金2019-11-12 22:28
貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害2019-11-12 19:42
賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產2019-11-12 13:12
威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高2019-11-13 09:10
日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶2019-11-12 17:59
美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA2019-11-13 05:46
竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪2019-11-13 08:57
聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄2019-11-12 20:45
前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂2019-11-12 23:44
澳洲「災難級」野火 逼近雪梨2019-11-12 23:54
雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟2019-11-12 23:22
治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低2019-11-12 13:14
醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術2019-11-12 10:23
零下15度 極地冷氣團直撲美東2019-11-13 00:10
緬因州龍蝦銳減 價格漲兩成 漁民想捕1億磅難了2019-11-12 13:11
留言