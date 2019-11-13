親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

國民黨不分區名單 媒體人：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

紐西蘭央行意外按兵不動 紐元勁升1.4％

2019-11-13 09:37經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

紐西蘭央行將利率維持在1%不變，出乎市場意料，紐元聞聲勁揚。

紐西蘭央行在聲明中表示，「自從8月發表聲明以來，當前的經濟發展情況不需要在目前已有的刺激貨幣政策上再做調整」，「利率需要在長時間內保持在較低水平，以確保通膨達到我們目標區間的中點，並且就業率保持在最大可持續水平附近。我們致力於實現通膨和就業目標。如有必要，我們將進一步增加貨幣刺激措施。」

紐西蘭元兌美元一度勁升1.4%至0.6417。

紐西蘭央行今天意外按兵不動。路透
紐西蘭央行今天意外按兵不動。路透
分享

紐西蘭通膨貨幣政策

相關新聞

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

亞太不動產前景 星國最靚

2019-11-13 00:11

美對歐車加稅 傳延半年決定

2019-11-13 00:11

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

瑞銀：富豪投資人預期股市2020年底前將湧現賣壓

2019-11-13 00:00

穆迪：明年多國政府債信轉負

2019-11-12 23:43

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

NTSB調查：Uber自駕車系統 無法辨識過馬路行人

2019-11-12 13:16

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

為了全球互聯網 SpaceX再送60枚小衛星升空

2019-11-12 13:07

Apple Card涉歧視？ 夫妻額度差異大

2019-11-12 12:52

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

瑞銀：預計2020年全球經濟復甦 但力度遠小於市場預期

2019-11-12 11:54

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

世銀終止資助新疆職業學校 專家質疑努力不夠

2019-11-12 10:16

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心

2019-11-12 08:06

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」

2019-11-12 16:21

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46

影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡

2019-11-12 16:53

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14

醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23

零下15度 極地冷氣團直撲美東

2019-11-13 00:10

緬因州龍蝦銳減 價格漲兩成 漁民想捕1億磅難了

2019-11-12 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top