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願景分歧 籃網執行長利維與蔡崇信分道揚鑣

2019-11-13 07:57經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

布魯克林籃網及巴克萊中心執行長利維（David Levy）周二無預警宣布辭職，上任未滿兩個月便離開阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信正在快速發展的體育、媒體和娛樂帝國。

蔡崇信正式接掌籃網經營權後，當時擔任執行長的約馬克（Brett Yormark）請辭。網隊在今年9月聘請曾在Turner Broadcasting效力33年的利維出任執行長。此外，利維也加入蔡崇信的家族理財室成為創投夥伴，管理全球投資。

今年57歲的利維表示，與籃網彼此同意分道揚鑣，但他拒絕進一步評論。

利維辭職後，暫由蔡崇信旗下投資公司J Tsai Sports的Oliver Weisberg代理籃網執行長。

Oliver Weisberg在聲明中暗示，利維和蔡崇信對於組織的願景分歧，他表示：「在發展計畫方面，擁有者和管理者必須完全一致，這很重要。」

布魯克林籃網執行長利維與網隊老闆蔡崇信分道揚鑣。 本報資料照
布魯克林籃網執行長利維與網隊老闆蔡崇信分道揚鑣。 本報資料照
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