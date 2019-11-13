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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34聯合報 編譯季晶晶／即時報導

福斯新聞網報導，美國海軍一艘軍艦9月以來首次通過台灣海峽，可能惹惱中國。

美國第七艦隊隊發言人蒙森12日表示：「搭載導彈的巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）11月12日根據國際法例行通過台灣海峽。該艦行經台海，展現美國致力於自由開放的印度-太平洋地區。美國海軍將持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。」

此次是美國海軍今年來第九度行經台灣海峽。最近的一次是在9月下旬。美國和其他國家軍艦自今年1月起，大約每月一次「定期」經過台海，但10月罕見沒有任何外國軍艦通過。外界揣測美方可能不想過度激化區域局勢，覺得彈性調度行經台海更能彰顯自由航行的意義。

美國海軍巡洋艦昌塞勒斯維號12日行經台灣海峽。圖為該艦檔案照。美聯社
美國海軍巡洋艦昌塞勒斯維號12日行經台灣海峽。圖為該艦檔案照。美聯社
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