瑞銀：富豪投資人預期股市2020年底前將湧現賣壓
2019-11-13 00:00
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
根據全球最大財管機構瑞銀全球財富管理（UBS GWM）的最新調查，全球逾3,400名富裕投資人中，多數認為股市明年底前將迎來沉重賣壓，而目前他們的資產配置中現金部位平均占25%，低於5月調查時的32%。
調查顯示，這些富豪視美中貿易戰造成地緣政治升溫為首要風險，而即將在明年登場的美國總統大選，也對資產造成衝擊。
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瑞銀財管客戶策略主管Paula Polito說：「快速變化的地緣政治情勢，成為全球投資人心中的最大疑慮。他們認為全球交互作用變化對投資組合的影響，更甚傳統企業基本面，與過去大為不同。」
這份調查於今年8至10月間進行，訪調對象為手邊至少擁有100萬美元可投資資產的富裕人士。近五分之四受訪者表示，股市震盪可能會加劇，且55%認為2020年前會湧現一波賣壓。其中60%正考慮進一步加碼現金部位，62%則計劃增加資產多樣性。
儘管如此，富裕投資人的擔憂似乎僅限於短期，全球約七成受訪者仍對未來十年的投資報酬率看法樂觀。
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