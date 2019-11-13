AI學習人類偏見 出乎開發者意料
人工智慧（AI）系統依循演算法學習數位化書籍、新聞文章等所含資訊，但科學家發現，在過程中它們也吸收了資訊隱含的偏見，有時甚至出乎開發者意料以外。
去年秋天，科技巨擘Google推出名為BERT的突破性新AI技術，目前已用於諸如Google搜尋引擎等服務。它可吸收大量數位化資訊，但其中隱含的偏見，包括存在數十、數百年之久以及新近出現的，它也一併內化，一如孩童對父母的不當行為有樣學樣。
舉例而言，BERT及類似系統傾向將資訊工程與男性聯結，且往往也輕視女性。隨著AI科技推陳出新、日益精細，且應用產品越來越廣泛，科技企業防堵AI學習人類既有偏見的壓力將日增。
不過，科學家仍在研究BERT這類通用語言模型的運作方式。新AI技術所犯錯誤常讓他們感到意外。
舉例而言，電腦科學家孟洛（Robert Munro）近日將100個英文單詞輸入BERT的資料庫，其中包括「珠寶」、「寶寶」、「馬匹」、「房屋」、「金錢」、「行動」等。結果顯示，BERT將這些字詞與男性聯結的機率高達99%，唯一例外是「媽媽」（mom）。
擁有電腦語言學博士、曾負責雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services）自然語言和翻譯技術的孟洛指出：「這一如我們一直看到的歷史不平等。」有了BERT這項科技，孟洛擔心，偏見將會持續。
孟洛近日也在網路撰寫文章，描述他如何檢視Google和亞馬遜網路服務的雲端運算。根據他的說法，兩套系統都無法將「她的」（hers）辨識為代名詞，雖然它們可以正確判讀「他的」（his）。
Google發言人表示，公司知悉相關議題，目前正採取必要措施來處理並解決問題。他還說，減少系統中的偏見既是Google的AI原則，也是優先事項。
亞馬遜則發表聲明指出，公司投入大量資源確保自家科技高度精確並減少偏見，方法包括設定嚴格基準、多方測試和投入多元訓練用資料數據等。
事實上，研究人員早就警告AI隱含偏見一事，實例包括警方和其他政府單位採用的人臉辨識系統，以及臉書（Facebook）和Google等科技業巨頭所提供的高人氣網路服務。Google照片應用程式（Google Photos app）2015年就被逮到將非裔美國人標記為「大猩猩」。孟洛博士也發現其他AI系統中對女性和有色人種的偏見。
BERT與類似系統則更為複雜，人類難以預測它們最終會有什麼樣的行為。
華盛頓大學（University of Washington）專攻電腦語言學的教授班德（Emily Bender）表示：「甚至連建立這些系統的人，都不了解它們的行為方式。」
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