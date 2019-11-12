DVD之死：13年間銷售暴跌逾86% 誰是元凶？
迪士尼今（12）日正式在美國、加拿大與荷蘭推出串流影音「Disney+」平台，挾著強大的內容優勢，與 Netflix、亞馬遜、蘋果等勁敵正面對決！
影音市場競爭至此可說已到白熱化程度，但在市場另一個陰暗的角落，則躺著早已奄奄一息的DVD。這種傳統影音產品的銷售江河日下，已是不爭的事實，而市場上不斷冒出的串流影音等新服務，加上消費者觀影型態的轉變，恐都將成為壓垮DVD的最後一根稻草。
CNBC報導，DVD市場於2005年達到高峰，銷售額達163億美元，占美國家用影音市場的64%；時至今日，市占下滑至不到一成，去年總銷售額僅22億美元。
事實上，導致過去13年DVD的銷售暴跌逾86%的元凶不只一個，金融海嘯、消費者轉為購買隨選影音或數位版電影，加上串流影音服務的崛起，都使DVD市場大幅萎縮。
DVD的噩耗將遠不僅於此，因為愈來愈多串流服務將加入戰局，蘋果的Apple+已於本月1日推出、迪士尼的Disney+ 12日面世，其他包括Peacok和HBO MAX，也將在一年內上線。
就在美國經濟減速前幾年，DVD看來前程似錦，銷售大幅成長。在2001年至2005年間，消費者已揚棄錄影帶，且不僅買DVD出的新片，也買DVD版本的經典老片。
不過，DVD市場真正的轉折點是金融海嘯，2007年至2008年間，DVD的銷售額從157億美元減至116億美元，銳減26%。顧問公司Nash Information Service創辦人及總裁奈許說，消費者因為可支配收入萎縮而不買DVD，是DVD產業走向衰敗的開端。
同期間美國家用影音市場也大幅萎縮。這個涵蓋DVD、藍光光碟、隨選影音的市場，於2005年攀抵252億美元的高峰後，到2008年僅剩179億美元，銳減28%。
隨著隨選影音（如透過有線電視平台租用或購買電影）的崛起，以及數位下載風行，即便經濟回溫，DVD銷售的跌勢仍加劇。
消費者最低能以99美分的價格即可租看電影，購買一部數位版電影也只須10美元。相形之下，一片DVD售價約在20美元，藍光光碟更逼近25美元。 許多人在經濟降溫時改採數位購片，因為它是較便宜的選項。
卡內基梅隆大學資訊科技教授史密斯說：「我們見識到數位市場與實體市場截然不同，而當某人從實體市場轉投數位市場，會橫跨各個（數位）平台。一旦轉向數位市場，就不會再回頭購買DVD。」
在消費者轉向數位市場之際，串流服務也興起。自2011年以來，Netflix、Hulu、HBO等平台的銷售激增1,231%至129億美元。與此同時，DVD銷售則持續下探，於2011年至2018年間暴跌逾67%。
有了串流服務的挹注，家用影音市場也重獲活力，截至去年市場規模回升到232億美元。奈許說，現在唯一的問題是，250億美元的規模是天險嗎？抑或是市場規模能進一步擴大？
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