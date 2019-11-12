感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金
2019-11-12 22:28
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
路透報導，全球通信設備大廠華為12日證實，為感謝全體員工共體時艱，將拿出人民幣20億元（2.86億美元，約新台幣86.6億元）現金獎金犒賞部分員工，且公司上下近19萬名員工幾乎都會多領到一個月薪水。
當日稍早，南華早報與日經新聞網即已批露這項消息。日經取得的華為內部訊息表示：「在2019年，公司及所有員工經歷了、也正在面對嚴峻的外部挑戰。在總裁批准下，將發放特別貢獻獎金。」
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路透引述公司發言人說法報導，人民幣20億元的現金獎勵，可能發放給研發團隊以及協助把公司供應鏈遷出美國的員工。美聯社的報導則指出，這批員工大約有9萬人，主要是晶片生產、研發和製造相關部門的人員，每人大約可分得2.2萬元（3,100美元）。
日經新聞報導，華為處於美中貿易爭端的中心點，因遭美方打擊，逼得華為移置與美方有淵源的資深主管及科學家，深怕他們被美國情報員滲透，進而洩漏機密資訊。日經報導還指出，華為的招募人員也向路透、彭博資訊及數家美國紙媒的資深媒體人招手，開出超過20萬美元的薪酬條件，延攬他們擔任公關總監。
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