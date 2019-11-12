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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

美國近來針對駐韓美軍費用等問題派出高官訪問首爾，欲施壓南韓上調費用分攤比例，對此南韓前外長宋旻淳認為，首爾現在是時候「重新考慮」建立核武器了。

他11日在南韓中央日報撰文建議，首爾可建立自己的戰術核武器來回應美國對於軍費分攤的要求，尤其是「有限的戰術核武器」。

宋旻淳在文中表示，「南韓有必要從仰賴盟友轉向自力更生」，並稱「擁有射程僅限朝鮮半島的防禦性核能力是合理的」。

美韓兩國上月在夏威夷談判駐韓軍費分攤事宜，但雙方分歧依舊，本月稍晚將再次舉行談判。美國自1953年以來一直在南韓派駐軍隊，現有人數約為2萬8500人。

圖為南韓民眾上月就美國要求提高軍費分攤比例一事而舉行的抗議活動。美聯社
圖為南韓民眾上月就美國要求提高軍費分攤比例一事而舉行的抗議活動。美聯社
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南韓軍費首爾

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