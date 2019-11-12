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傳WeWork尋覓新CEO 看上電信巨擘「救火高手」

2019-11-12 18:34經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國共享辦公室WeWork上市計畫無疾而終後，公司陷入混亂局面，如今傳出有意延攬美國第三大無線通訊公司T-Mobile執行長萊格里（John Legere），好好整頓WeWork一番。萊格里曾兩度擔任「救火高手」，幫助不同企業從谷底翻身。

倫敦金融時報（FT）引述消息來源報導，萊格里是執行長候選人之一，但是否雀屏中選仍不得而知。

萊格里在推特上擁有大批追蹤者，他先前主導T-Mobile併購軟銀集團旗下的電信業Sprint。WeWork與萊格里接觸的消息一出，美國T-Mobile和Sprint盤中股價一度重挫逾4%。美國聯邦通信委員會（FCC）已正式批准兩家電信商合併，但仍面臨部分州提出的訴訟。

耶魯大學管理學院教授桑能菲德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，萊格里堪稱「災難救星」，他曾帶領Global Crossing走出假帳醜聞風波，加上軟銀創辦人孫正義對他「頗為敬重」，使萊格里成為WeWork執行長的不二人選。桑能菲德說：「萊格里和前執行董事紐曼同樣擁有一頭及肩長髮與鮮明性格，但他們倆的相似處僅止於此。」

若萊格里與董事會達成共識，他可能在2020年初加入WeWork。但儘管萊格里先前領導T-Mobile成為全美第三大營運商，執掌WeWork迎面而來的挑戰恐怕更為嚴峻。WeWork上市案告吹後情況一團糟，最終以交出大部分控制權作為交換，接受軟銀近100億美元紓困方案。

延攬外部人士擔任執行長，則使目前擔任共同執行長的明森（Artie Minson）以及甘寧漢（Sebastian Gunningham）的去留畫上問號。明森先前任職WeWork財務長，甘寧漢則是前亞馬遜高管，兩人在9月首次發行股票（IPO）失利後，獲拔擢為共同CEO。軟銀上月指派Sprint前執行長克勞雷（Marcelo Claure）擔任WeWork董事長，但據悉他無意接任執行長。

據悉WeWork有意延攬美國電信巨擘T-Mobile執行長萊格里（John Le...
據悉WeWork有意延攬美國電信巨擘T-Mobile執行長萊格里（John Legere）擔任CEO。路透
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醜聞軟銀集團孫正義

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