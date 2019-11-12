鎖定衛星網路市場 SpaceX再送60枚小型衛星升空

2019-11-12 17:12 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



太空探索科技公司（SpaceX）11日用獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星送上太空軌道。歐新社 分享 facebook 美國企業家馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）今天把第2批小型衛星送上太空。目前SpaceX正在打造大批小型衛星構成的巨大衛星群，希望大幅擴充公司的全球網路連線。

法新社報導，一枚獵鷹9號（Falcon 9）火箭今天從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射，把60枚衛星送進軌道，加入5月升空的另外60枚小型衛星陣容。SpaceX現場直播發射景象。

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SpaceX的衛星網路服務星鏈計畫（Starlink），預計將把4萬2000枚衛星送上軌道。

到目前為止，總部設在加州的SpaceX已獲得美國當局授權發射1萬2000枚衛星進入多個軌道，公司也已申請發射另外3萬枚衛星。

SpaceX的目標是要從太空搶奪未來網路市場的市占率。但幾個對手都有相同野心，包括總部設在英國倫敦的新創公司OneWeb和美國零售業巨擘Amazon。不過Amazon的古柏計畫（Kuiper）現在進展較少。

馬斯克（Elon Musk）希望最終可控制3%至5%的全球網路市占率，這樣的市場份額一年價值300億美元，是SpaceX現在透過太空發射業務所賺得錢的10倍。

星鏈計畫目標為提供地球高速網路連線，旗下小型衛星繞軌運行高度相對較低，藉此縮短傳輸時間。例如首批衛星的運行高度僅為550公里。

SpaceX並提到，他們的衛星群將於明年開始為加拿大與美國北部服務。若要把服務擴大到全球，則還須進行24次發射行動。