中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺
2019-11-12 12:42
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
非洲豬瘟導致豬遭到大量撲殺，尤其是在中國大陸，彭博資訊報導，世界各地醫生和製藥業者警告，重要的血液稀釋劑肝素（heparin）恐將面臨長期短缺。
從豬腸提煉的肝素廣泛用於治療心臟病和預防致命血栓。中國一直是該藥物的主要來源，非洲豬瘟凸顯開發替代藥品的必要性。
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中國生豬數量佔全球的一半，自然成為肝素原料主要來源、唯一能滿足全球需求的國家，肝素有效成分約60%至80%是由中國公司製造，供應給世界各地藥廠配製成其他藥物。
其實中國去年爆發豬瘟前，就有過肝素供應吃緊的先例。2006年至2007年中國出現俗稱「藍耳病」的豬繁殖和呼吸障礙綜合症疫情，進而削減肝素產量，美國和歐洲的藥品官員當時認定，中國藉由添加鯊魚軟骨提煉的廉價物質來達到抗凝效用，但這些原料進入全球供應鏈後，在11國導致149人死亡，美國就至少81人。
美國百特醫療（Baxter）2008年因此召回肝素注射產品，且面對上千起相關訴訟，中國從未正式承擔責任。此外，義大利藥品管理局去年10月檢查位於中國四川的肝素工廠，發現嚴重違反製造法規的行為，建議禁止該工廠供應給歐盟。
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