賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12 世界日報 編譯樊蕙／綜合11日電



汽車資訊網站Edmunds統計，2019年的前9個月，賣掉舊車換購新車的消費者，約33%面臨負資產，而5年前只有28%的消費者負債換新車，10年前更只有19%。

貸款買車的消費者，賣掉舊車時平均欠債約5000元，仍須另外借貸購買新車；而5年前，車主申請新車貸前，平均只積欠約4000元。

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40歲的電工史瑞克在2年內總共借貸買車4次，每次都是賣掉舊車後，將未還完的貸款遞延到下一筆貸款；最近他新買一輛吉普(Jeep)Cherokee，價值2萬7000元，卻跟Ally金融公司(Ally Financial Inc.)貸款4萬5000元。

隨著汽車價格上漲，車貸負擔讓買車的「可負擔差距」進一步擴大；低借貸門檻卻更促進這種惡性循環，讓民眾多次申請低頭期款或免頭期款的車貸，還款期限超過7年。

先前的車貸還沒還完，就算車已經賣掉還是得繼續還；要將這筆債務遞延到新車貸款，新的借貸方通常會先幫消費者付完舊貸款，這樣兩輛車的貸款就都屬於新的借貸方；許多車商透過這樣的交易賺取更多利潤。

Edmunds稱，面臨負資產的消費者，買新車時通常會申請還款期限更長、利率更高、每月還款金額也更高的貸款；也就表示貸款後的數年內，每個月還款金額中，支付本金的比例更小，讓許多消費者每換一次車就欠更多錢。

信評公司稱，負資產車貸的問題在次級貸款(subprime)消費者族群更為嚴重，因為此類消費者信用評分較低、無法以基本放款利率取得貸款，也通常無力還完車貸，就必須換購新車。

若消費者拖欠貸款，借貸方通常會收回車輛來拍賣，並用所得償還積欠金額；只是通常都不足以還清。