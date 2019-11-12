NTSB調查：Uber自駕車系統 無法辨識過馬路行人

2019-11-12 13:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合11日電



叫車平台優步(Uber)開發的自駕系統傳出意外，於2018年3月份在亞利桑納州的坦佩(Tempe)，因系統無法辨識穿越馬路的行人，自駕車撞上一名女子，送醫後不治。

國家運輸安全委員會(NTSB)經過長達20個月的調查，發現系統在意外發生前六秒才偵測到行人，但是直到意外發生前一秒才緊急煞車，這主要都是因為系統無法辨識人行道範圍外的行人。

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長期反對自架系統的批評者大力抨擊，指控Uber將未準備好的產品強推上市，控訴根本是把路上行人當實驗白老鼠。

華府特區非營利組織「消費者團體汽車安全中心」(Center for Auto Safety)的執行主任李維(Jason Levine)說道：「就算是剛拿到駕照的駕駛都知道要避開馬路上的行人，企業家卻把街道當做產品實驗室，非常危險。」

意外發生後，Uber發言人阿伯德表示：「自駕系統已完成重大更新」，然而系統還是只能辨識部分穿越馬路的行人和自行車，駕駛在行進間還是需多加留意。

根據NTSB的調查報告，自駕車撞到該女子的可能原因有很多，但最主要是因為Uber將內建的自動緊急煞車系統封鎖，而委員會仍須等到11月底才能做最後判決。

另一個可能的原因是系統軟體無法由駕駛視角全方位辨識行人，還有系統無法預測行人動向是否朝車子而來，調查報告中說明當時系統把該女子視為車輛、自行車、以及不明物體。

消費者維權組織「消費者監督」(Consumer Watchdog)執行長寇特表示，Uber並不是唯一一個無法全方位辨識行人的系統，許多自駕車在行駛10哩至20哩的過程，就會需要轉為手動駕駛，但是有些自駕系統如Google可以行駛20哩以上再切換到手動駕駛。