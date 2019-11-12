親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

為了全球互聯網 SpaceX再送60枚小衛星升空

2019-11-12 13:07世界日報 編譯馬永慶／綜合11日電

太空探索科技公司11日使用獵鷹火箭攜帶第二批共60枚小衛星送上軌道，目的是提供覆...
太空探索科技公司11日使用獵鷹火箭攜帶第二批共60枚小衛星送上軌道，目的是提供覆蓋全球的互聯網服務。美聯社
分享

太空探索科技公司(SpaceX)11日使用獵鷹火箭(Falcon)攜帶第二批共60枚小衛星送上軌道，目的是提供覆蓋全球的互聯網服務。

美聯社報導，火箭上午高速升空，標誌著SpaceX的助推器史無前例的第四次飛行，這批精巧的平板衛星(每枚只有575磅)，將與5月發射的那60枚一起運作。

SpaceX的創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)希望把數千枚這類「星鏈」(Starlink)衛星送入軌道，以便可以在任何地方提供高速互聯網服務。在發射24次後，他打算明年在美國北部和加拿大展開全球服務，覆蓋人口稠密的地區。

馬斯克上月使用一枚環繞軌道的Starlink衛星送出一條推文：「嘩，成功了！」

當第一級助推器降落大西洋的浮動平台時，聚集在東西兩岸的SpaceX員工歡呼雀躍。

該公司的發射旁述員說：「這些助推器被設計使用十次，讓我們把它取回，第五次使用。」

這次升高也標誌著SpaceX首次使用以前的太空船，這家加州公司使用舊火箭部件以降低成本。

這批最新的衛星疊在火箭頭內部，使用氪能源推進器，升空後將在更高的軌道運作。

SpaceX說，有問題的衛星可能無法超越最初174哩高的軌道。在這種情況下，將命令有故障的衛星返回，並在大氣中無害地燒毀。

每一枚衛星都有避免成為太空垃圾的自動系統，但今年9月，歐洲太空總署必須移除偏離Starlink軌道的一枚衛星。後來，SpaceX表示已糾正這個問題。

有幾家公司有意在全世界提供寬頻互聯網服務，SpaceX是其中之一，另外還有通訊公司OneWeb和亞馬遜(Amazon)。

SpaceX

相關新聞

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

NTSB調查：Uber自駕車系統 無法辨識過馬路行人

2019-11-12 13:16

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

Apple Card涉歧視？ 夫妻額度差異大

2019-11-12 12:52

瑞銀：預計2020年全球經濟復甦 但力度遠小於市場預期

2019-11-12 11:54

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

世銀終止資助新疆職業學校 專家質疑努力不夠

2019-11-12 10:16

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心

2019-11-12 08:06

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

打造氫能源示範城 南韓強化基建

2019-11-12 00:20

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

氫能源當道 德訂獎勵計畫

2019-11-12 00:17

日本機械訂單 連三黑

2019-11-12 00:15

英投資驟降 經濟蒙塵

2019-11-12 00:15

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

泰國文化創造觀光財 素可泰水燈節吸20萬人次遊客

2019-11-11 22:46

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

反送中延燒且美中貿易談判不確定 亞股多收跌

2019-11-11 19:31

自備燃油很省錢 歐航多排90萬噸碳

2019-11-11 14:55

非洲豬瘟影響 越南豬肉價格創5年新高

2019-11-11 12:43

六大風險領域 牽動2020經濟

2019-11-10 23:39

英國會大選 兩黨同喊擴張支出

2019-11-10 23:36

沙國石油將釋股散戶

2019-11-10 23:36

美股漲勢 面臨三道考驗

2019-11-10 23:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top