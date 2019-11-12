為了全球互聯網 SpaceX再送60枚小衛星升空

2019-11-12 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合11日電



太空探索科技公司11日使用獵鷹火箭攜帶第二批共60枚小衛星送上軌道，目的是提供覆蓋全球的互聯網服務。美聯社 分享 facebook

太空探索科技公司(SpaceX)11日使用獵鷹火箭(Falcon)攜帶第二批共60枚小衛星送上軌道，目的是提供覆蓋全球的互聯網服務。

美聯社報導，火箭上午高速升空，標誌著SpaceX的助推器史無前例的第四次飛行，這批精巧的平板衛星(每枚只有575磅)，將與5月發射的那60枚一起運作。

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SpaceX的創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)希望把數千枚這類「星鏈」(Starlink)衛星送入軌道，以便可以在任何地方提供高速互聯網服務。在發射24次後，他打算明年在美國北部和加拿大展開全球服務，覆蓋人口稠密的地區。

馬斯克上月使用一枚環繞軌道的Starlink衛星送出一條推文：「嘩，成功了！」

當第一級助推器降落大西洋的浮動平台時，聚集在東西兩岸的SpaceX員工歡呼雀躍。

該公司的發射旁述員說：「這些助推器被設計使用十次，讓我們把它取回，第五次使用。」

這次升高也標誌著SpaceX首次使用以前的太空船，這家加州公司使用舊火箭部件以降低成本。

這批最新的衛星疊在火箭頭內部，使用氪能源推進器，升空後將在更高的軌道運作。

SpaceX說，有問題的衛星可能無法超越最初174哩高的軌道。在這種情況下，將命令有故障的衛星返回，並在大氣中無害地燒毀。

每一枚衛星都有避免成為太空垃圾的自動系統，但今年9月，歐洲太空總署必須移除偏離Starlink軌道的一枚衛星。後來，SpaceX表示已糾正這個問題。

有幾家公司有意在全世界提供寬頻互聯網服務，SpaceX是其中之一，另外還有通訊公司OneWeb和亞馬遜(Amazon)。