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Apple Card涉歧視？ 夫妻額度差異大

2019-11-12 12:52台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

蘋果聯合創始人史蒂夫·沃茲尼克推文說，他的信用額度竟是妻子的10倍，蘋果脫不了責...
蘋果聯合創始人史蒂夫·沃茲尼克推文說，他的信用額度竟是妻子的10倍，蘋果脫不了責任。（photo by Flickr）
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Apple Card信用額度男女有別？紐約金融服務部正在調查性別歧視問題。科技企業家大衛·海尼梅爾·漢森推文說，Apple Card為他提供的信用額度是其妻子的20倍，儘管他們共享資產，且她的信用評分比他還高。連蘋果聯合創始人史蒂夫·沃茲尼克也說，他的信用額度竟是妻子的10倍。

前員工感覺被出賣

根據《CNN》報導，蘋果公司的前高級僱員戴夫·愛德華茲也推文說：「這個問題令我非常失望，我感覺被出賣。蘋果被定位為優秀的技術團隊，我也相信他們是。但他們必須變更思維並改善做法。」

大衛·漢森寫道，與蘋果公司聯繫以試圖糾正這種情況後，他被告知信用額度是由演算法決定的。這給Apple Card蒙上了一層陰影，Apple Card於8月份大張旗鼓推出，這是技術巨頭的Apple Pay與高盛（FADXX）針對消費者的新零售業務之間的合作。金融服務部主管琳達·萊瑟威爾表示，部門將「調查」這些指控。

高盛駁斥性別歧視

根據《CBS》報導，漢森沒透露他或他妻子的收入，但指出他們已經結婚很久，聯合提交納稅申報表，過著共同財產制生活，並共享所有獲得的資產。漢森表示，妻子獲得較低信用額度的投訴最初得到冷淡回應；而當Apple Card沒解決演算法問題就提高她的信用額度時，基本上是在試圖「賄賂」一張推特大嘴巴，以規避對錯誤演算法的檢視。

高盛發表聲明，駁斥性別是信貸決策的因素：「我們著眼於一個人的收入和信譽，其中包括個人信用評分，有多少債務以及如何管理債務等，致使2個家庭成員可能會有不同的信用評定。」蘋果並不是唯一被指控在獲取金融服務方面助長歧視的技術公司。臉書曾表示將翻新其廣告定位系統，以防止住房、信貸和招聘廣告方面的歧視爭議。

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