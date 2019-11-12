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PwC亞太區房地產投資前景 新加坡第一 台北14 香港墊底

2019-11-12 11:19經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

依據資誠（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）的《2020年房地產趨勢報告--亞太地區》（Emerging Trends in Real Estate - Asia Pacific 2020），22個亞太城市中，明年不動產投資前景最佳地區是新加坡香港則因持續示威活動跌至墊底的22名。台北在投資前景部分排名14，城市發展前景中名列19。

彭博資訊報導，亞洲兩大熱門房地產市場的命運出現分歧；新加坡躍居第一，香港跌至榜尾。

以房價上漲的投資前景而言，新加坡是2020年第一，其後依序為東京、胡志明市、雪梨、墨爾本、深圳、上海、大阪、廣州、首爾。

新加坡在2017年排名倒數第二，主因空置率和房租下滑，但去年升至第二，今年攻頂，主因投資人為了閃避「地緣政治動亂地區」（geopolitical flashpoint），避開了中國和香港。

香港去年排名14，但受到反送中示威引發的動亂影響，排名掉到第22名。城市土地學會執行長沃特（Ed Walter）表示，香港的觀光及零售業受到示威衝擊，拖累經濟成長，導致排名下滑。一旦示威活動結束，各產業將反彈，更重大的議題是香港的政治前景以及金融中心地位所受影響。

在亞太22的城市中，越南胡志明市成為亮點；位居「城市發展前景］（city development prospect）第一，（投資前景排名第三 ）。報告指出，越南競技成長強勁，人口結構佳，最重要的可能是受惠於中國製造業產能持續外移。越南的透明度仍有缺陷，但正持續改善。

PwC 2020年亞太地區房地產投資前景，新加坡名列第一。 路透
PwC 2020年亞太地區房地產投資前景，新加坡名列第一。 路透
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