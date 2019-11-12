PwC亞太區房地產投資前景 新加坡第一 台北14 香港墊底

2019-11-12 11:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



依據資誠（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）的《2020年房地產趨勢報告--亞太地區》（Emerging Trends in Real Estate - Asia Pacific 2020），22個亞太城市中，明年不動產投資前景最佳地區是新加坡，香港則因持續示威活動跌至墊底的22名。台北在投資前景部分排名14，城市發展前景中名列19。

彭博資訊報導，亞洲兩大熱門房地產市場的命運出現分歧；新加坡躍居第一，香港跌至榜尾。

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以房價上漲的投資前景而言，新加坡是2020年第一，其後依序為東京、胡志明市、雪梨、墨爾本、深圳、上海、大阪、廣州、首爾。

新加坡在2017年排名倒數第二，主因空置率和房租下滑，但去年升至第二，今年攻頂，主因投資人為了閃避「地緣政治動亂地區」（geopolitical flashpoint），避開了中國和香港。

香港去年排名14，但受到反送中示威引發的動亂影響，排名掉到第22名。城市土地學會執行長沃特（Ed Walter）表示，香港的觀光及零售業受到示威衝擊，拖累經濟成長，導致排名下滑。一旦示威活動結束，各產業將反彈，更重大的議題是香港的政治前景以及金融中心地位所受影響。