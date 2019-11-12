愛迪達收掉在美、德僅有製鞋工廠 全在亞洲生產

相關新聞
世銀終止資助新疆職業學校 專家質疑努力不夠2019-11-12 10:16
影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕2019-11-12 09:39
傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心2019-11-12 08:06
道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落2019-11-12 07:22
國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet2019-11-12 07:22
波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高2019-11-12 05:38
小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人2019-11-12 01:36
川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲2019-11-12 00:48
打造氫能源示範城 南韓強化基建2019-11-12 00:20
美頁岩油業 靠「風光」發電2019-11-12 00:18
氫能源當道 德訂獎勵計畫2019-11-12 00:17
日本機械訂單 連三黑2019-11-12 00:15
英投資驟降 經濟蒙塵2019-11-12 00:15
全球通膨疲弱 壓力加重2019-11-12 00:15
道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在2019-11-11 23:11
泰國文化創造觀光財 素可泰水燈節吸20萬人次遊客2019-11-11 22:46
伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大2019-11-11 20:51
反送中延燒且美中貿易談判不確定 亞股多收跌2019-11-11 19:31
自備燃油很省錢 歐航多排90萬噸碳2019-11-11 14:55
非洲豬瘟影響 越南豬肉價格創5年新高2019-11-11 12:43
德、英本周公布Q3 GDP表現 皆面臨經濟衰退風險2019-11-11 09:46
獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電2019-11-11 08:53
連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子2019-11-11 08:28
六大風險領域 牽動2020經濟2019-11-10 23:39
英國會大選 兩黨同喊擴張支出2019-11-10 23:36
沙國石油將釋股散戶2019-11-10 23:36
美股漲勢 面臨三道考驗2019-11-10 23:36
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
熱門文章
「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康2019-11-11 19:50
越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑2019-11-11 20:46
國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet2019-11-12 07:22
影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？2019-11-11 13:04
慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行2019-11-11 14:19
道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在2019-11-11 23:11
影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像2019-11-11 14:25
玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂2019-11-11 15:01
「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴2019-11-11 15:07
示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…2019-11-12 10:00
櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女2019-11-11 21:53
她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡2019-11-11 16:43
日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫2019-11-11 11:42
與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題2019-11-11 14:03
為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？2019-11-12 09:39
波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高2019-11-12 05:38
爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」2019-11-12 10:49
「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？2019-11-11 11:58
澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災2019-11-11 23:32
全球通膨疲弱 壓力加重2019-11-12 00:15
早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水2019-11-11 14:04
紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？2019-11-11 17:41
川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲2019-11-12 00:48
小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人2019-11-12 01:36
影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點2019-11-11 13:39
古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看2019-11-11 11:33
時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮2019-11-11 18:47
道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落2019-11-12 07:22
戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君2019-11-11 22:39
明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態2019-11-11 12:46
伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大2019-11-11 20:51
大華府本周二急凍 恐降雪2019-11-12 04:33
美頁岩油業 靠「風光」發電2019-11-12 00:18
美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」2019-11-12 00:37
影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕2019-11-12 09:39
杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天2019-11-11 20:39
川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看2019-11-11 15:06
戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君2019-11-12 00:30
西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路2019-11-11 21:41
稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台2019-11-12 00:24
留言