辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



辛巴威11日開始發行新的小額本國貨幣，包括二元硬幣、二元紙幣和五元紙幣。但11日下班時，銀行未收到新貨幣，也未得到辛巴威中央銀行通知，讓許多客戶深感失望。

路透報導，經濟學家估計，現金短缺以及長期乾旱加劇日常用品的缺乏，使辛巴威通貨膨脹率達到2008年以來新高，估計比去年同期增加380%。

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辛巴威政府喉舌先驅報在網站指出，「錢在哪裡？」中央銀行11日下班前未供應新的貨幣。

銀行高層向路透表示，他們未收到新貨幣，也沒有得到央行關於新貨幣為何未供貨的任何通知。辛巴威央行行長曼古迪亞（John Mangudya）原本表示會對外說明，後來未對此表達意見。

一家外資銀行高層說，「現在我們認為可能在12日獲得現金」，客戶整天致電詢問是否可以提款。該名未具名的高層說，央行未能交付新貨幣，將加劇民眾對央行的不信任。

辛巴威2008年時出現逢惡性通貨膨脹，導致民眾的養老金計畫和多年儲蓄泡湯，隔年被迫棄用辛巴威幣，改以美元和南非幣代替。2016年底，辛巴威發行與美元等值的債券貨幣，以保持市場流動性。

辛巴威今年6月意外地結束長達10年的美元化政策，並重新推出辛巴威幣，以使其在制訂貨幣政策時更具靈活性。新貨幣面額與目前流通的債券貨幣相同，希望能助於改善現金緊縮、降低通膨率並加速恢復長期被忽略的本國貨幣。

新的貨幣已經貶值。辛巴威央行之前表示，計畫在未來半年發行10億辛巴威元。