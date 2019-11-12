世銀終止資助新疆職業學校 專家質疑努力不夠

2019-11-12 10:16 德國之聲 德國之聲中文網



世界銀行11月11日表示，它們針對美國媒體《外交政策》八月底的相關報導展開仔細調查，並未找到充足證據證明世界銀行總價值5000萬美元的貸款項目被中國政府挪用去購買監控新疆少數民族穆斯林的防暴與維安設備。

然而，為了避免世界銀行的款項被參與新疆再教育營計劃的學校拿來使用，世界銀行決定要縮減該項資助中國職業學校的貸款項目。 世界銀行在聲明中強調，它們認為目前國際社會很難確實掌握哪些資源被中國政府挪用去資助新疆的再教育營計劃。

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世界銀行在聲明中寫道：「我們將終止該項貸款計劃對新疆職業學校的資助。 」

專家質疑世銀努力不夠

針對世界銀行周一的聲明，人權組織與專家紛紛質疑世界銀行的作法，顯示該組織並未努力徹查資源是否被動用去打壓中國的穆斯林族群。 世界維吾爾大會的发言人艾文(Peter Irwin) 在推特上发文表示，世界銀行是在相關報導公開後才展開調查，所以即便該組織周一做出對的決定，國際社會不該因此便對其相關調查的結果感到滿意。

新疆議題專家安德森 (Elise Anderson) 也在推特上表示，世界銀行周一的決定僅僅終止了對五間新疆職業學校的資助，但世界銀行並未透過這個機會對整個項目展開完整的審計。 她寫道：「它們的調查結果並未讓他們與外界清楚了解這個貸款項目的相關資源是如何被實際運用的。 」

世銀貸款項目爭議

今年8月25日，長期關注新疆議題的獨立調查者章聞韶首先披露相關信息，指出新疆學校疑似使用世銀貸款資金，購買了大量的防暴與維安設備。 美國媒體《外交政策》延續相關信息進行追蹤報導，而該報導也引发美國國會議員關注。

8月23日，美國國會的中國委員會 (CECC) 寫信給世界銀行行長馬爾帕斯 (David Malpass)的信函當中，強烈質疑該機構在2015年批准資助新疆職業教育的一項貸款。 他們在信件中要求世界銀行回答三個問題:

1. 這個貸款項目中所資助的學校是否為再教育營?

2. 世界銀行是否調查過這些學校的少數民族教師、職員或學生已被關進再教育營?

3. 世界銀行是否計劃停止資助新疆的職業教育項目?

根據世界銀行2015年5月29日在其網站上发布的聲明，這項5000萬美元的貸款將使49,000新疆地區的學生受惠於更良好的職業教育及就業機會，而該計劃預計從2016到2020年間，在新疆推動學校與產業的合作、 培養以技能為主軸的課程並发展出以學生為中心的教學方法。 此外，這項貸款也將支持新疆地區的政策研究與知識分享的活動。

而獨立調查者章聞韶公開的信息則顯示受到這項計劃資助的五所職業學校分別是新疆工程學院、新疆農業職業技術學院、新疆輕工職業技術學院、 新疆維吾爾醫學專科學校與烏魯木齊職業大學。 他指出，雖然這些學校確實是提供技能與職業教育，但公開紀錄顯示，這些受托管的學校中，有些有疑似被中國政府當作再教育營的跡象。 章聞韶表示，一份2015年的招標文件顯示，莎車縣技工學校花了至少30,000美元購買100支防暴棒與其他維安設備。

德國之聲8月底檢視招標文件時发現，莎車縣技工學校運用該筆世銀貸款資金，購買了大量的防暴與維安設備，其中包含了100支木制防暴棒、30個盾牌、30個頭盔、100套防刺服、24套保安服、100公斤鐵絲、200公斤刺絲、 12支聚角叉子、60個防割手套、10個警棍、30個催淚噴射器、50個橡膠棒、20件反光背心與2圈警急線。

一名匿名的世銀員工在接受《外交政策》訪問中也提到，世銀今年7月发布的一份備忘錄中，有部分段落的敘述與新疆再教育營的一些事實吻合。 而他也認為雖然參與這個計劃的五所職業學校皆為正當教育單位，但這不代表中國政府在新疆推動的整個計劃是正當的。

【 本文章由德國之聲授權提供】