影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕
2019-11-12 09:39
聯合報 編譯梁采蘩
／即時報導
美國航空編號4125班機11日早上降落芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）時，地面因降雪濕滑，導致班機滑出跑道，機上乘客拍下驚險一幕。
美國航空這架小型客機從北卡州起飛，影片中可見飛機在降落後不久就失去控制，有乘客開始高呼「該死」、「我們在打滑」，過不久機身便傾倒一邊，機翼直插入地面的雪中，飛機這時也終於停下，拍片者也鬆一口氣。另一段影片則可見乘客已被疏散，急救人員抵達現場善後，機上38名乘客與3位機組員皆無大礙。
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受到極地冷鋒影響，美國中西部各地11日大雪紛飛，自這起事故後，歐海爾機場有超過800架航班被取消，中途國際機場也有96架班機取消。
美國國家氣象局（NWS）預測伊利諾州的降雪量將高達6英寸，印地安那州西北部和密西根州西南部的降雪量將高達10英寸。
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