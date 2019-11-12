為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？
國巨以每股27.20美元、相當於周一收盤18%溢價全現金收購美國被動元件業者 Kemet，含承接債務在內的交易價值為18億美元。Kemet盤後股價應聲大漲14%至26.27美元。
Kemet將成為國巨旗下子公司，預計明年下半年可完成交易。Delphi 管理公司創辦人 Scott Black 日前接受巴隆周刊訪問，即把Kemet 列為在美股高漲之際仍值得投資的小型股首選。
●首先，Kemet是一家什麼公司？
據彭博資料，Kemet是鉭質和多層陶瓷電容器的生產廠。據Black的說法，Kemet在鉭電容器的市占率超過50％。
Kemet旗下有四個部門。鉭占營收的41％；陶瓷佔27％；薄膜電解質為15％；前年收購的日本公司Tokin為17％，Tokin公司生產磁性材料，感測器和調節器（actuator），其中薄膜電解業務表現不佳，處於損益兩平。 Kemet業務涵蓋各種行業，包括汽車，電信，電腦，工業，醫療，航空航天和替代能源。客戶包括思科、威騰電子、蘋果等。
Kemet既定目標是在未來五年內每年實現5％營收成長並推動併購， Tokin帶進2.4億美元的收入。
●為什麼Kemet被看好？
國巨和Kemet表示，合併後年營收可達30億美元。
據Black 保守預測，Kemet 明年3月31日為止的年度營收可達13.9億美元，營業利潤率為17.2％，淨利料為1.71億美元，即每股純益2.90美元。
Black 指出，Kemet目前在中國市占率很小，假設市場規模持續擴大，銷售量超過10％，而平均售價下降6％，營收仍將成長4％，達到14.4億美元。照此計算，每股純益可達3.10美元。
●國巨買貴了嗎？
Kemet今年以來股價漲31.2%，周一股價跌2.1%，收23.02美元，但低於一年前的30美元。Kemet 目前市值約為13.4億美元。相較之下，國巨目前市值換算美元約為39.7億美元。
Black 基於7月中旬的股價18.08美元，按每股純益3美元估算，股東權益報酬率為25%，股價／淨值比為1.7倍。淨負債為8,600萬美元，Black認為Kemet財務狀況無虞。 且按預測獲利本益比只有6倍來看，Kemet股票相當便宜。
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