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波音737 Max復飛時程漸趨明朗 股價竄升

2019-11-12 09:21經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

波音公布737 Max復飛相關細節，股價周一收漲4.5%至每股366.96美元，寫下6月18日以來最大單日漲幅。

波音原先表示，737 Max的復飛計畫今年底前可望獲得監管機關全面批准。

該公司稍後聲明表示：「波音本季將繼續力爭獲得美國聯邦航空總署（FAA）對MAax飛機飛行控制軟體更新的認證。根據這個時程，當FAA發布取消停飛指令的適航指令時，波音Max機型可能在12月開始對客戶交機。飛行員培訓要求預計將在1月獲得批准，這表示737 Max飛機能夠重新恢復商用服務。但是客戶需要更多時間等待這些飛機重回機隊，並培訓所有737機型飛行員。」

美國銀行分析師Ron Epstein表示：「我們預期737 Max復飛時間是明年3月。」

儘管復飛的時程表與波音原本所稱出現落差，但相關細節仍緩解投資人對波音公司獲利前景的疑慮。

波音公布737 Max復飛的細節，股價大漲。美聯社
波音公布737 Max復飛的細節，股價大漲。美聯社
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