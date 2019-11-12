貿易不確定性令油價挫跌 避險降溫打壓金價
2019-11-12 08:36
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周一下跌，美中貿易不確定性使油價面臨下行壓力，但美國庫存數據樂觀提供支撐。金價走低，避險需求降溫之際，投資人觀望美中貿易協議進展。鎳價跌破每噸16,000美元，因印尼解除出口限制，且中國不鏽鋼價格下跌引發需求疑慮。
布蘭特原油期貨下跌0.33美元或0.53%，結算價報每桶62.18美元；西德州原油期貨下跌0.38美元或0.66%，結算價報每桶56.86美元。
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美國總統川普表示，與中國的貿易談判進展順利，但美國只會達成對美國有利的協議。他並指出，有關美國願意取消加徵關稅的報導並不正確。
德國商業銀行報告指出，貿易衝突的消息，可能決定油價走勢。
周一公布的數據顯示，截至11月8日的一周，美國庫欣原油庫存減少約120萬桶，助油價跌幅收斂。
阿曼能源部長周一表示，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）可能延長減產協議，但不太可能擴大減產。
黃價周一跌至逾三個月低點，因美股接近紀錄高點，投資人正在等待美中貿易協議的最新進展。
黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,456.98美元，觸及8月5日以來低點。美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,457.10美元。
金價上周周線下跌3.6%，創三年來的最大單周跌幅，因股市上漲和中美貿易協議展望樂觀。BMO基本及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「整體而言金價前景樂觀，在貿易消息帶動8月漲勢前，金價在1,380至1,440美元區間波動，現在可能跌至該區間。」
鎳價周一下跌3.9%，結算價報每噸15,565美元。鎳價連續六個交易日下跌，創下6月初以來最長連跌紀錄。
德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，印尼出口恢復正常，緩解原本全球鎳市供給短缺的壓力。
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