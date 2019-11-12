傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心

2019-11-12 08:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



知情人士指出，蘋果公司正在研發一系列以3D感測器系統為主的擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）裝置，該公司首款雙R頭戴式裝置及眼鏡的時程可能延至2022及2023年。

彭博資訊報導，蘋果最快2020年上半年推出的新款iPad Pro，將搭載雙相機感測器新模組以及3D系統，可重建房間、物體和人物的3D影像。另外，蘋果也計劃在2020年稍晚在新款的5G高階iPhone上增加感測器。

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蘋果的目標是在2021或2022年推出一款整合VR及AR的頭戴式裝置，主打功能將是遊戲、影片瀏覽和虛擬會議；蘋果也希望最快2023年時推出輕量版的AR眼鏡。

據悉，蘋果原本有意在2019年完成頭戴式裝置技術的準備作業，2020年發表，但最近決定將時程延後。據The Information網站報導，蘋果向員工透露，希望在2022年發表公司第一款頭戴式裝置，次年發表眼鏡。