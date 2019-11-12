Google跨足醫療 蒐集數千萬美國人個資

2019-11-12 08:03 中央社 紐約11日專電



網路搜尋巨擘Google再次捲入個資處理爭議。華爾街日報今天報導，Google推動秘密計畫、與大型醫療體系合作，蒐集並分析數千萬美國人健康資料，病患卻毫不知情。

Google已停用的社群網站Google+曾爆出個資外流事件，第三方開發商可經由程式漏洞存取Google+數十萬用戶全名、電郵地址、出生日期等資料。Google因顧慮主管機關關切而選擇隱瞞，今年4月，Google+消費者版停止服務。

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據報導，矽谷科技業者積極進軍醫療領域之際，Google秘密推動「南丁格爾計畫」（ProjectNightingale），去年開始與全美第2大醫療體系Ascension合作，期望透過資料分享掌握個資，在龐大的醫療產業占據一席之地。

「南丁格爾計畫」涉及的資料涵蓋實驗結果、醫師診斷和病歷，並包含病患名稱與出生日期，構成完整的健康史。知情人士指出，至少150名Google員工可存取數千萬病患資料，病患與醫師卻都不知情。

部分Ascension員工從技術與倫理角度提出質疑，但隱私專家指出，根據1996年頒布的「健康保險便利和責任法」（HIPAA），一般而言，只要病患個資只用於醫療用途，醫院可在不通知病患的情況下和商業合作夥伴分享資料。

報導指出，Google運用「南丁格爾計畫」蒐集的個資，設計基於先進人工智慧與機器學習的新軟體，目的是分析個別病患情況，提出改變治療照護的建議。

華爾街日報報導刊出後，Google與Ascension透過新聞稿表示，「南丁格爾計畫」遵循聯邦醫療法規且妥善保護病患個資。

「南丁格爾計畫」由Google雲端運算部門開發，Google已指派數十名工程師投入，且不向合作夥伴收費，因為Google將運用計畫架構向其他醫療體系販售類似產品。相關文件顯示，Google終極目標是打造一套多用途搜尋工具，匯集各方病患資料並儲存在同一地方。

雲端運算已成科技業兵家必爭之地，而Google在此領域市占率不如亞馬遜（Amazon.com）與微軟（Microsoft）等對手，Google執行長皮查伊（SundarPichai）今年不斷強調要尋找雲端運算成長新領域。

不過，社群網站一哥臉書（Facebook）去年捲入英國政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）洩漏用戶個資風暴，至今餘波盪漾，歐美主管機關緊盯科技業者是否妥善保護用戶隱私，使得Google動輒得咎。

Google近期宣布以21億美元收購穿戴式裝置製造商Fitbit。由於Fitbit智慧手表與手環可紀錄脈搏等醫療資訊，這筆交易引發部分國會議員質疑，Google與Fitbit則堅稱不會隱瞞蒐集到的任何數據。