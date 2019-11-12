波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



美股道瓊再創新高，波音獨立支撐110點。（美聯社） 分享 facebook

在傳出波音可望在下月恢復陷入困境的737 Max客機交機工作後，股價大漲4.55%，推升道瓊工業平均指數抹去163點的跌幅收高。

道指10.25點或0.04%收2萬7691.49點，再創新高；波音獨立支撐道指達110點。

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但由於中美間的貿易擔憂持續存在，而香港抗議活動升級，讓其餘指數仍小幅下跌。史坦普500指數下跌6.07點或0.2%收3087.01點，中止連三漲；其中公用事業和醫療保健類股領跌。那斯達克綜合指數下跌11.04點或0.13%收8464.28點。

在遭到分析師降評後，思科和高通分別下跌1.49%和2.33%。但跌幅部分被Walgreens Boots Alliance 5.08%的漲幅所抵銷。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)在報告中表示：「在脫離8月谷底的強勁反彈後，許多全球股市在短期內已經變得超買。」「如果這些市場花點時間來應對這些短期超買條件，以認真看待以此作為長期向上突破的基礎，那麼這才是健康的。」

最近主要指數大漲，頻創歷史新高。在過去一個月中，道指上漲3%左右。史指和那指分別上漲約4%和5%。

川普總統上周表示，他並未同意降低對中國的關稅，削弱了市場對貿易的樂觀預期。

Vital Knowledge創始人克里薩富里(Adam Crisafulli)在報告中表示：「宏觀背景肯定較9月情況出現改善，貿易形勢將是多年來最有利的。」「但是，『第一階段』協議的期望過高，而且估值也相當高。」

市場參與者也關注最新的香港示威活動。當地警察向抗議者開槍，其中一人情況危急。另外，另一名抗議者在被澆上未知物質後浴火，情況也很危急。

在抗議活動升級中，香港股市大幅下跌，隔夜恆生指數下跌2.6%。

在企業新聞方面，《彭博》報導，私募股權公司KKR就可能的槓桿收購正式與Walgreens接洽。此前消息指出，這家國際連鎖藥店正在考慮私有化。