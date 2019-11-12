小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人
2019-11-12 01:36
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙於10日晚間CBS的「60分鐘」節目表示，美國的貧富差距愈來愈大，已經成為必須解決的問題 。
戴蒙說，貧富差距是個嚴重問題，從很多層面看，富人已愈來愈富有，中產階級的收入則停滯了大約15年，這尤其並非美國之福。他說，特別是社會較底層的民眾都被拋在後面，「我們推動經濟成長的表現不盡理想，原本可以好好解決這個問題」。
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雖然戴蒙對貧富差距擴大感到憂心，但他也駁斥民主黨籍總統參選人華倫等人對富人的批評。他說，他不喜歡任何詆毀他人之事，多數人都是善良的，雖然不見得所有人都如此，但人們不該詆毀靠腳踏實地獲致成就的人士。
戴蒙也重申，有一些方法可以改善貧富差距，例如調整基本薪資，並替中產階級及貧窮人士減稅。對於他去年薪酬達到3,100萬美元的問題，戴蒙則四兩撥千斤地回答說，他的薪酬是由摩根大通董事會決定的，他無法插手。
戴蒙發表上述言論，正值特定總統參選人擴大抨擊富人，尤其是民主黨籍的麻州參議員華倫。
華倫10月23日推文呼籲，億萬富豪避險基金經理人庫柏曼（Leon Copperman）應該多投入一點心力，讓每個人都有機會實現美國夢。這則推文引發庫伯曼的不滿，並於10月底致函華倫辦公室，指稱華倫的推文顯示華倫「對我的為人與立場有重大誤解」，也說明了為什麼他認為華倫的許多經濟政策計畫都被誤導了。
庫柏曼11月初接受示CNBC訪問時說：「我認為，詆毀億萬富豪毫無道理」，他在被問到為什麼會槓上華倫時說，因為「我很在意」。華倫隨後推文回應表示：「據我了解，他（庫柏曼）只在意一件事：他的財富」，接著還批評庫柏曼對學貸公司Navient的投資，並表示她很在意正被學貸壓垮的整個世代。華倫批評，Navient已欺騙了許多借款人，也使用不當且會誤導人的策略。
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