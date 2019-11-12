日本機械訂單 連三黑

2019-11-12 00:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



日本9月機械訂單意外下滑，為連續第三個月減少，顯示企業資本支出動能減弱，引發外界憂慮企業支出力道可能不足以抵銷外部壓力所帶來的衝擊。

日本內閣府11日公布，9月核心機械訂單比8月下滑2.9%，遠不如經濟學家預期的增加0.9%。其中，製造業訂單減5.2%，服務業訂單則增加2.6%，主要受到資通訊訂單成長的帶動。

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資本支出近來一直是日本經濟的亮點，主要動力來自翻修老舊基建、都市發展、及為因應勞動力緊俏的自動化與投資。如今在美中貿易戰、全球經濟減速、國內提高消費稅等衝擊下，決策當局仰賴穩健的資本支出及國內需求，支撐經濟成長。

凱投宏觀資深日本經濟學家席里安說：「機械訂單持續下滑，顯示近來資本財出貨量的強勁（成長）將後繼無力。在產能缺口縮小之際，企業也已縮減投資支出計畫的規模。」

內閣府調查的製造業者預估，10至12月當季（本季）的核心訂單將成長3.5%，優於上季的衰減3.5%。