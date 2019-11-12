英投資驟降 經濟蒙塵
2019-11-12 00:15
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
英國經濟驚險躲過衰退厄運，但投資驟降和經濟幾乎喪失動力，為第4季前景蒙上陰影。
英國國家統計局11日公布，上季國內生產毛額（GDP）季比成長0.3%，避開連兩季萎縮、陷入技術性衰退的頹勢，但遜於預期的成長0.4%，顯示第4季經濟成長恐欲振乏力。與去年同期相比，GDP成長率由1.3%放緩至1.0%，為2010年首季以來最慢增速，也不及經濟學家預期的成長1.1%。
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上季經濟恢復正成長，掩蓋基本面脆弱的事實，受脫歐不確定因素與全球經濟成長放緩衝擊，英國8、9月的GDP分別萎縮0.2%和0.1%，幾乎全是靠7月強勁的表現在支撐。
英國央行（BoE）預測，第4季經濟成長率為0.4%；經濟學家則預測將放緩至0.2%，而全年GDP預估僅成長1.2%，為十年來最慢增速。2020年的展望則取決於大選和脫歐進展。
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