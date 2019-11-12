全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



全球原已疲弱不振的通膨，如今又面臨新的拖累包袱：中國大陸10月生產者物價（PPI）連續第四個月下降，且是2016年來最大降幅，迫使其他國家的企業削價競爭以確保獲利。這不僅可能進一步拉低全球的物價水準，也將使美中貿易緊張進一步升高。 陸PPI牽動全球通膨 圖／經濟日報提供 分享 facebook

彭博資訊報導，由於經濟成長減緩及能源成本下降，中國大陸廠商的原料與能源成本從6月開始下降，壓低成本，但由於國內需求不強，對美貿易戰升高，及政府未大力刺激經濟，促使廠商藉由降價以輸出超額產能。

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除了成本下降，中國大陸廠商為抵銷美國關稅的影響，因而對銷美產品降價；人民幣對美元匯率貶值，也使中國大陸產品在許多國家都更為便宜。中國大陸對日本出口的機械、金屬、布料及化工產品已全面降價，對美出口亦然。

馬來亞銀行經濟學者指出，美中貿易戰促使中國大陸把超額產能及產品，轉銷到第三國，使更多企業及國家感受到通縮壓力。德國、日本、南韓與美國的PPI都已開始下降，將加重美、歐通膨率的下壓，也使多國央行更難達到通膨目標。

彭博資訊經濟學者表示，陸PPI下降，凸顯需求停滯，並壓縮製造業者的獲利，也限制了企業增雇勞工及投資設備的能力；原物料價格疲軟，仍是PPI下跌主因，也壓抑相關下游產品的價格，例如化工原料及化纖等。

大陸PPI下降，企業獲利備受壓縮，將使負債沉重的工業部門更難還債，大陸民間企業公司債的違約率已經比2018年倍增，政府也擔心銀行業的體質。

不過，中國大陸目前PPI的降幅還未達到2015年時的負5.9%水準，而且主要是因能源與原料價格下跌。法國巴黎資產管理公司中國大陸經濟學者指出，中國大陸造成的影響，是一時的物價下跌、而非通貨緊縮；若能源價格走穩，中國大陸PPI也將恢復中性水準。經濟學者預料，大陸PPI將於第4季觸底，之後將微幅回升。