打造氫能源示範城 南韓強化基建

2019-11-12 00:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



南韓政府已在推動一項計畫，將藉由一系列的產官合作，打造「氫經濟」，實現靠氫能源驅動的社會，成為全球第一個普及氫能源的國家。

南韓將加速生產氫燃料電池車（FCV）、建立氫燃料充電網路等基礎建設，並以氫燃料作為原油和天然氣以外的能源來源。現代汽車領軍的南韓企業已開始朝此目標邁進。

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政府已設定目標，到2040年時，國產的氫燃料電池車要達到620萬輛，並將把氫燃料電池車導入大眾運輸系統，同時補助基本建設發展。

政府計畫在2020年前，在三個地方、每處占地約10平方公里之處，打造「氫燃料示範城」，藉由生產、儲存及使用氫燃料，供應電力給辦公室與一般家庭，示範如何以氫能源為主要能源來源。當局將負擔50%的基建開發成本，由主要房地產開發商等業者負責興建。

當局也計劃增設氫燃料補充站，要在2040年在全國設置1,200座，遠多於目前的15座。政府的信心來自於現代汽車2013年便立下宏願，要成為全球第一家量產氫燃料電池車的業者，近來也與地方政府合作，採用氫燃料電池公車和計程車；三星重工也已在開發以燃料電池供應部分電力的油輪。