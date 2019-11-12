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美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美國西德州活躍的鑽探頁岩油活動，已帶動當地的電力需求屢創新高，促使愈來愈多石油和天然氣業者轉而仰賴風力和太陽能發電，以確保當前的頁岩油榮景能維持下去。

路透報導，美國頁岩油業的繁榮發展，已降低了沙烏地阿拉伯和俄羅斯的產油國地位，而維持這種繁榮的重要關鍵，就在於要確保充足而可靠的電力供給。

在美國最大的頁岩油產地西德州二疊紀盆地，石油和天然氣廠商確保供電的方式之一，就是自行興建風力或太陽能電場，或是與再生能源廠商簽署長期供應合約。產業專家指出，油氣生產業者自行興建風力與太陽能電廠，還能根據增、減產石油的需求自行調節。

二疊紀盆地主要廠商之一的西方石油（Occidental），上月已宣布啟用一座太陽能發電設施，供電給當地油田。

埃克森美孚去年也和丹麥再生能源廠商沃旭能源（Orsted）簽署多年供應合約，埃克森的二疊紀盆地部門每年將可從沃旭取得約500百萬瓦電力，電力來源則為風力和太陽能各半。

德州電力調度委員會（ERCOT）表示，風力和太陽能今年已取代煤炭，成為該州第二大電力來源，僅次於天然氣。ERCOT預期，西德州的電力需求未來五年內將每年成長約10%。

美國聯邦政府明年起將分階段取消給予風力和太陽能發電計畫的稅負減免優惠，促使業者趕忙推動再生能源計畫。

德州電力來源占比 圖／經濟日報提供
德州電力來源占比 圖／經濟日報提供
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再生能源太陽能發電俄羅斯

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