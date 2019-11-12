美頁岩油業 靠「風光」發電
2019-11-12 00:18
經濟日報 編譯易起宇
／綜合外電
美國西德州活躍的鑽探頁岩油活動，已帶動當地的電力需求屢創新高，促使愈來愈多石油和天然氣業者轉而仰賴風力和太陽能發電，以確保當前的頁岩油榮景能維持下去。
路透報導，美國頁岩油業的繁榮發展，已降低了沙烏地阿拉伯和俄羅斯的產油國地位，而維持這種繁榮的重要關鍵，就在於要確保充足而可靠的電力供給。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
在美國最大的頁岩油產地西德州二疊紀盆地，石油和天然氣廠商確保供電的方式之一，就是自行興建風力或太陽能電場，或是與再生能源廠商簽署長期供應合約。產業專家指出，油氣生產業者自行興建風力與太陽能電廠，還能根據增、減產石油的需求自行調節。
二疊紀盆地主要廠商之一的西方石油（Occidental），上月已宣布啟用一座太陽能發電設施，供電給當地油田。
埃克森美孚去年也和丹麥再生能源廠商沃旭能源（Orsted）簽署多年供應合約，埃克森的二疊紀盆地部門每年將可從沃旭取得約500百萬瓦電力，電力來源則為風力和太陽能各半。
德州電力調度委員會（ERCOT）表示，風力和太陽能今年已取代煤炭，成為該州第二大電力來源，僅次於天然氣。ERCOT預期，西德州的電力需求未來五年內將每年成長約10%。
美國聯邦政府明年起將分階段取消給予風力和太陽能發電計畫的稅負減免優惠，促使業者趕忙推動再生能源計畫。
留言