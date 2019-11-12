氫能源當道 德訂獎勵計畫

2019-11-12 00:17 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



德國政府為提早達成減碳目標，正尋求強化發展氫氣作為天然氣的替代品，希望鼓勵產業發展氫能，以降低碳排放量。在此同時，歐盟也正在推動訂立全球第一個綠色投資的「黃金標準」，希望革新綠色金融世界。

彭博資訊報導，梅克爾政府預計12月初推出一項名為「氫策略」的獎勵計畫，旨在協助發展在地的氫能源技術市場。這套所謂的氫策略將聚焦工業、運輸及暖氣領域。經濟能源部顧問羅爾表示，這項計畫將提供資金和誘因來鼓勵企業發展不同的製氫技術，並說這項計畫將專注於能將氫發揮最大效率的領域。

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德國政府、公用事業及電網營運商皆認為，氫是較乾淨的能源，有助德國戒除對煤炭的依賴，且氫技術目前也被視為填補能源缺口的重要選項，填補國內核電廠即將除役及火力發電廠逐步淘汰所留下的能源缺口。

羅爾說，這項計畫包含「綠氫」及「藍氫」。藍氫是天然氣分子分解後的產物，價格較便宜，但即使製程中已減排，仍不算是碳中和能源。

綠氫則是透過電解把風力或太陽能電力轉換而成的氫能，標榜零排放，但製造成本高，且製程中需消耗大量能源。

天然氣產業遊說團體Zukunft Erdgas主席克赫勒爾認為，政府應公布氫產量或氫占能源組合占比的目標，並設立達成此目標的期限。