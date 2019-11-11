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自備燃油很省錢 歐航多排90萬噸碳

2019-11-11 14:55台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

英國航空一名內部吹哨者踢爆，英航為了避免在特定機場購買到較貴的燃油，時常會讓自家航班攜帶額外燃料，造成不必要的碳排放。歐洲監控航班的組織則表示，此一情形在歐洲航空界相當普遍，英航已承諾會檢討並改善此一現象。

違背初衷

根據《英國廣播公司》報導，因為不同機場的燃料費不盡相同，許多航空公司會基於成本上的考量，讓自家航班攜帶額外燃料，避免買到較貴的燃料。但此舉會讓飛機載重，並產生完全不必要的碳排放。研究估計，歐洲航空公司此舉每年額外會產生相當於10萬人口城鎮的碳排放。

統計顯示，歐洲所有航班約1/5會攜帶額外油料。針對此舉，外界就認為這跟航空界一直以來強調自己正在努力減少碳排放的宣誓相互違背。英國綠色和平的執行長蘇爾文就指出，這就是為什麼大眾不能相信企業會自主減低碳排放，因為企業一定是賺錢優先，政府應介入制定相關法規。

財務誘因

英國《衛報》指出，這次被吹哨者爆料的英國航空在東窗事發後，則承諾將進行檢討。英國航空的執行長威爾許承認，儘管攜帶額外油料有財務上的誘因，但其環境衝擊使得這件事「可能是錯的」。

儘管英航最近成為第一個承諾將在2050達到淨零碳排的航空公司，但似乎沒有在往這個方向發展。近期一份文件才顯示，英航為了節省40英鎊的燃料費，多排放了600公斤的二氧化碳。而協調歐洲航班的組織Eurocontrol則估計，歐洲航班全年依賴額外油料省下約2.29億歐元，但也額外排放了90萬噸的二氧化碳。

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英國碳排放

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