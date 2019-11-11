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航空業減碳動起來 澳航允2050年前碳排減到零

2019-11-11 13:50中央社 雪梨11日綜合外電報導

澳洲航空今天允諾加入英國航空（British Airways）母公司「國際航空集團」（IAG），要在2050年前，把淨碳排降至零。

澳航（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）發布聲明說，氣候變遷的憂慮「真實存在」，「我們之所以做這件事，是因為這件事很重要」。

來自環保團體「反抗滅絕」（ExtinctionRebellion, XR）與環保小鬥士桑柏格（GretaThunberg）壓力越來越大之際，國際航空集團上月允諾2050年前把淨碳排減到零，是首家做此承諾的大型航空公司。

航空業者整體則已答應要在2050年前把碳排量減至2005年的一半。

澳航表示，希望能把淨碳排控制在2020年水準，並在10年間投資5000萬澳元開發永續能源來減碳，與傳統航空燃料相比，可減少8成的碳排。

氣候變遷減碳澳洲

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