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德、英本周公布Q3 GDP表現 皆面臨經濟衰退風險

2019-11-11 09:46聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美中貿易戰第一階段協議有望，投資者暫對全球經濟增長速度感到安心，但預計本周的歐洲經濟放緩數據可能會改變投資者情緒。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國預計於14日公布第三季國內生產毛額（GDP）數據，可能證實陷入經濟衰退。據路透對經濟學家的調查顯示，這個全球第四大經濟體的第三季GDP萎縮0.1%，已連續兩季出現負成長。連續兩季負成長即為陷入衰退。

不過，德國也有可能躲過衰退，9月出口意料外地反彈，比上月增長1.5%，8月的數據也向上修正。

ING德國經濟學家布雷斯基（Carsten Brzeski）指出，根據這些數據，技術性衰退還未成定局，德國或許可以在最後一刻避免另一次的經濟萎縮。

不論德國是否陷入經濟衰退，這個歐洲最大的經濟體確實處於疲軟狀態。布雷斯基說，「事實仍是德國經濟實際上已停滯一年多。顯然，這不是什麼好消息」。

德國經濟疲軟主要是受美中貿易戰打擊，以及全球汽車需求下降衝擊國內汽車製造商。

另外，英國將在11日公布第三季GDP，隨著全球經濟增長和對英國脫歐的擔憂隱現，英國第二季GDP衰減0.2%，為2012年以來首度下滑。但路透對經濟學家的調查顯示，英國第三季GDP預期將增長0.4%，以避免陷入經濟衰退。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）14日、15日將前往美國眾議院預算委員會聽證，鮑爾的發言方向將以「美國經濟展望」為主軸，故市場正密切關注。

預計鮑爾將被詢問聯準會在連續三次保險式降息後的下一步動作，但他也可能面臨疲弱的製造業和商業投資數據，以及有關世界最大經濟體實力的資訊等問題。

全球汽車需求下降衝擊德國汽車製造商，德國經濟恐面臨衰退。歐新社
全球汽車需求下降衝擊德國汽車製造商，德國經濟恐面臨衰退。歐新社
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