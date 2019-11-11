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獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

儘管利潤率降低、新iPhone也沒什麼令人驚艷之處，蘋果股價表現亮眼，上周五收在歷史新高，今年至今上漲高達65%，光是累積增加的市值4,070億美元，就足足是台積電市值的1.5倍。

台積電今年以來上漲35.5%，市值高達2606.2億美元。但蘋果今年股價表現更強，是近十年最佳狀況，漲幅幾乎是標普500的三倍，輕鬆打敗上漲44%的微軟（Microsoft），同時重登全球市值最高（1.16兆美元）上市公司寶座。

若就整體市值而言，蘋果是台積電的4.5倍。

金融時報引述駐紐約ClearBridge投資公司基金經理人Michael Kagan的看法：「投資人在不確定的市場中尋找確定性。他們喜愛蘋果創造大量的現金流，雖然相對而言已是成熟產業，蘋果依舊是台提款機。」

金融時報強調，今年就財報與新產品發表而言，很可能是蘋果歷史上最沒表現的一年，然而股票卻漲成這樣。

蘋果今年獲利與營收都下滑，截至9月的過去一年，蘋果營業利益減少10%到639億美元，營收跌2%到2,600億美元。不過投資人找理由鍾情蘋果，看重它的服務類營收、回購自家股票以及對未來5G成功的樂觀預期。

蘋果股價今年表現超級亮眼。 美聯社
蘋果股價今年表現超級亮眼。 美聯社
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