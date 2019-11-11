獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電
2019-11-11 08:53
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
儘管利潤率降低、新iPhone也沒什麼令人驚艷之處，蘋果股價表現亮眼，上周五收在歷史新高，今年至今上漲高達65%，光是累積增加的市值4,070億美元，就足足是台積電市值的1.5倍。
台積電今年以來上漲35.5%，市值高達2606.2億美元。但蘋果今年股價表現更強，是近十年最佳狀況，漲幅幾乎是標普500的三倍，輕鬆打敗上漲44%的微軟（Microsoft），同時重登全球市值最高（1.16兆美元）上市公司寶座。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
若就整體市值而言，蘋果是台積電的4.5倍。
金融時報引述駐紐約ClearBridge投資公司基金經理人Michael Kagan的看法：「投資人在不確定的市場中尋找確定性。他們喜愛蘋果創造大量的現金流，雖然相對而言已是成熟產業，蘋果依舊是台提款機。」
金融時報強調，今年就財報與新產品發表而言，很可能是蘋果歷史上最沒表現的一年，然而股票卻漲成這樣。
蘋果今年獲利與營收都下滑，截至9月的過去一年，蘋果營業利益減少10%到639億美元，營收跌2%到2,600億美元。不過投資人找理由鍾情蘋果，看重它的服務類營收、回購自家股票以及對未來5G成功的樂觀預期。
留言