連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）。美聯社 分享 facebook

蘋果（Apple）和高盛（Goldman Sachs Group）對信用卡信用額度的演算法有歧視之嫌，此消息在周末引發網路瘋傳。連蘋果創辦人也加入議論，他主張政府介入，因為企業太過依賴詭秘的技術。

彭博周末報導，紐約州金融服務署正在調查蘋果與高盛共同推出的信用卡Apple Card如何決定信用額度。美國一位科技企業家推文指控此卡的演算法有性別歧視，他的信用額度竟是他妻子的20倍，他連發推文髒話開罵，立即引發網路議論。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）周日受訪時說：「這種不公平的情況讓我很受攪擾，也違反真理性原則。這些公司在制定這些事和經營的事上並不透明。」他說：「我們的政府在這方面監管不周，消費者只能由政府出面，因為大公司只代表自己。」

沃茲尼克表示，儘管他自己和妻子擁有共同的銀行和信用卡帳戶，其他金融機構都對他們兩人一視同仁，但Apple Card給他的信用額度卻是他妻子的十倍。