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連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28經濟日報 文／劉忠勇

蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）。美聯社
蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）。美聯社
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蘋果（Apple）和高盛（Goldman Sachs Group）對信用卡信用額度的演算法有歧視之嫌，此消息在周末引發網路瘋傳。連蘋果創辦人也加入議論，他主張政府介入，因為企業太過依賴詭秘的技術。

彭博周末報導，紐約州金融服務署正在調查蘋果與高盛共同推出的信用卡Apple Card如何決定信用額度。美國一位科技企業家推文指控此卡的演算法有性別歧視，他的信用額度竟是他妻子的20倍，他連發推文髒話開罵，立即引發網路議論。

蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）周日受訪時說：「這種不公平的情況讓我很受攪擾，也違反真理性原則。這些公司在制定這些事和經營的事上並不透明。」他說：「我們的政府在這方面監管不周，消費者只能由政府出面，因為大公司只代表自己。」

沃茲尼克表示，儘管他自己和妻子擁有共同的銀行和信用卡帳戶，其他金融機構都對他們兩人一視同仁，但Apple Card給他的信用額度卻是他妻子的十倍。

他說：「演算法顯然有漏洞。很多人會說，我們喜歡科技，卻再也控制不了，我想這是問題所在。」

DHH說他十年來在推特髒話連篇，這次卻因開罵Apple Card，首度接到推特申...
DHH說他十年來在推特髒話連篇，這次卻因開罵Apple Card，首度接到推特申訴回報。圖／擷自推特
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