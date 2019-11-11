投資、合作：中國意欲在希臘大展身手

2019-11-11 08:25 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）希臘和中國關系如此親密，這在過去實屬罕見：上個星期，希臘的保守派總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）才剛帶領著龐大的經濟代表團訪問了中國，希臘還是第二屆進博會的主賓國之一。

而這個周日，雅典的紅地毯又要鋪開，迎接來訪的中國國家主席習近平。根據媒體報道，雙方將簽署有關農業、技術創新、電信、旅游、文化和司法等領域的16項合作協議。此外，中國的兩家大型國有銀行--中國銀行和工商銀行的雅典分行也即將掛牌營業。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

"我們對商業合作持開放態度"是希臘總理米佐塔基斯最愛說的格言。這位保守黨領袖特別強調自己對經濟界的友好態度，他計劃把希臘的企業稅降低30%，還要加快速度推進長期陷入停滯的私有化進程。比較親政府的媒體則不斷報道這些領域的成就：美國對靠近土耳其邊境具有重要戰略地位的亞歷山德魯波利斯港十分感興趣；以色列瞄准了希臘的軍工企業；而德國能源巨頭RWE則有意入股希臘電力供應商DEH，等等。

不過這次輪到北京了："在過去六個月裡，所有的合作項目都得以顯著推進"，希臘-中國經濟合作商會主席普洛瓦塔斯（Fotis Provatas）表示。而兩家中國大銀行在雅典開設分行，也是這些進展中的重要部分，因為據普洛瓦塔斯對德國之聲記者表示，"來自中國的投資商總是願意到已經有中資銀行開設分支機構的地方去"。

比雷埃夫斯港--重要象征意義

不過在吸引中國投資方面還有很大上升空間：目前中國在希臘的投資，在其對歐洲投資總額當中佔到的比例還不到1%。而具有巨大潛力的項目就是比雷埃夫斯港，從2016年以來中遠集團（COSCO）掌握了該港的多數股份。希臘最大的港口成為亞歐之間的集裝箱海運中轉站。下周一，習近平將和米佐塔基斯一起視察比雷埃夫斯港。

中國希望擴大投資規模，但是雅典並非總是和其想法一致。比如根據雅典《每日新聞報》（Kathimerini）的報道，中國提出的成立一家大型游艇造船廠的建議，就遭到拒絕，顯然希臘方面還是要顧及本土企業。

此外，關於擴大集裝箱港口的吞吐量，這方面的進展也十分緩慢。盡管如此，雅典國際關系研究所主任菲利斯（Konstantinos Filis）對德國之聲表示："中遠集團在比雷埃夫斯的投資是一個成功案例。"這位政治學者認為，最重要的是中國遵守歐洲法律規定，比如在就業者權益保護方面。

希臘-中國經濟合作商會主席普洛瓦塔斯認為，堅持維護歐洲規範是符合希臘利益的；因為正因為希臘是個相對較小的國家，除此之外沒有更好的手段去保護自己不受強者欺凌。政治學者菲利斯也強調了遵守歐盟規範的重要性："過去匈牙利在與中國打交道的過程中曾經嘗試繞開歐盟規範，結果遇到了很多麻煩。我們絕不能重蹈覆轍。"同時他也表示能夠理解希臘進一步靠近中國的舉動：希臘急需投資和新鮮資金，而目前從歐洲其它國家那裡，希臘人除了得到一些安撫認可的話語之外，很少能得到實實在在的好處。

面向中國的"黃金簽證"

對於中國的投資者來說，希臘房地產市場也具有一定吸引力。根據所謂的"黃金簽證"規定，非歐盟公民凡是在希臘購買價值25萬歐元以上的房產，就可獲得五年的居留許可。沒有任何一個國家可以這麼輕而易舉地提供來往歐洲的入境自由。據悉已經有5000名中國公民從這一政策中受益--而且這個人數還會繼續增加。這會是一個新的商業模式嗎？普洛瓦塔斯表示，盡管對中國抱有深深的好感，但他還是對此持有疑慮："能夠和應該為希臘的經濟增長做出貢獻的，不應該是購買房地產，而首先應該是能夠促進生產力的投資。"

【 本文章由德國之聲授權提供】