親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

調查：近七成美國人為了這個原因願意出國工作

2019-11-10 23:33經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

出國工作的機會不是每天都有，但對多數美國人而言，若能賺更多錢，他們願意出國工作。

根據人力資源機構任仕達（Randstad）最新的工作觀察流動性指數（Workmonitor Mobility Index），有66%的美國人願意為了非常優渥的薪資前往海外工作；相較下，有59%的外國人願意為了非常優渥的薪資前往美國工作。這項調查並未定義何為「非常優渥的薪資」。

調查顯示，更好的待遇是美國人出國工作的最大動機；有64%的美國人願意為了改善工作與生活的平衡而出國工作；有58%的美國人則願意為更有意義的事業前往海外工作；也有約半數的美國人會為了保住現有的飯碗前往國外工作。

Randstad美國專業人力招募部門總裁查薇姿接受CNBC訪問時表示，這項調查顯示美國企業需要提供更具競爭力的薪酬及福利。

調查也說，雖然美國的專業人力相當吃緊，但勞工的薪資增幅並不符合自身的期望，因此他們願意前往外國工作，爭取更好的待遇。

為了提升賺錢能力而前往國外工作的人，也許真的押對寶了。滙豐銀行（HSBC）的最新調查顯示，年齡介於18至34歲的工作者前往海外工作後，平均年薪從40,358美元躍增至54,484美元（新台幣約163.4萬元），增幅高達35%。甚至在部分國家，海外工作者的賺錢潛力增幅高達51%。

根據調查，美國勞工最想去英國、加拿大及澳洲工作，原因之一是沒有語言隔閡的問題。查薇姿也說，美國勞工很可能有親人住在這些國家，這些親人能在他們剛到新環境時提供社會安全網的基本援助。

尋求改善工作與生活的平衡是美國人出國工作的另一項主要吸引力。查薇姿表示，部分國家擁有較嚴格的工作與生活平衡法規，對員工較有利。例如，英國多數的全職工作者享有法定28天有薪假；加拿大政府則在就業政策及福利中保障員工的育嬰假及護理假。

查薇姿認為，美國雇主可以多向這些國家學習，在想出最佳方式維持企業高生產力及保持成功之際，還能採用員工最期待、工作與生活達成平衡的工作時程表，藉此吸引美國員工。

不過，美國雇主若有機會得知美國仍是全球工作者的首選，他們可能會感到欣慰。調查也說，嚮往到美國工作的外國工作者高達28%，接者是德國及澳洲，比率分別是25%及22%。

出國工作的機會不是每天都有，但對多數美國人而言，若能賺更多錢，他們願意出國工作。...
出國工作的機會不是每天都有，但對多數美國人而言，若能賺更多錢，他們願意出國工作。美聯社
分享

出國薪資

相關新聞

歐洲版Libra能否執行？ 最快明年見分曉

2019-11-10 18:01

沙烏地阿美石油將上市 17日開始募股

2019-11-10 14:38

太有錢！美國前1%富豪財富 將超越前10%到50%加總

2019-11-10 13:47

金價高 澳小型採礦業卻叫窮

2019-11-10 13:47

見耶誕老人代價高 英哈洛百貨挨轟

2019-11-10 13:47

澳洲明年7月起 禁可回收廢棄物出口

2019-11-10 13:47

國際財經市場本周展望(11/11~11/15)

2019-11-10 13:33

祖克柏、蓋茲、彭博出列 美億萬富豪成選戰焦點

2019-11-10 11:26

紐時：是這樣嗎？微軟蓋茲說富人稅影響創新和成長

2019-11-10 10:55

美國1%富豪財富暴增 即將超越中產和中上階級總和

2019-11-10 09:50

平息示威 智利將提高企業稅負

2019-11-10 02:12

美股四大指數 全面攻頂

2019-11-09 23:54

美國總統若換華倫當 FAANG股只有這支最安全

2019-11-09 23:33

債市風向逆轉 賣壓恐大增

2019-11-09 23:25

黃金周跌3.6% 油價上漲

2019-11-09 23:25

美商務部長訪越 促縮減逆差

2019-11-09 23:25

看小哥告別演唱會 學farewell concert

2019-11-09 23:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

國1五楊高架北上4車離奇連環撞 北上大塞車

2019-11-10 16:17

馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

2019-11-10 20:24

影／「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

2019-11-10 18:21

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

2019-11-10 12:48

30檔ETF將除息 最高配息率9％

2019-11-10 15:14

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

確定了！「南科三期」落腳台南

2019-11-10 14:27

三重傳鬥毆 男子當街被砍臟器外露送醫

2019-11-10 17:11

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

2019-11-10 16:32

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍7連勝蒙塵

2019-11-10 09:30

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top