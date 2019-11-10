調查：近七成美國人為了這個原因願意出國工作
出國工作的機會不是每天都有，但對多數美國人而言，若能賺更多錢，他們願意出國工作。
根據人力資源機構任仕達（Randstad）最新的工作觀察流動性指數（Workmonitor Mobility Index），有66%的美國人願意為了非常優渥的薪資前往海外工作；相較下，有59%的外國人願意為了非常優渥的薪資前往美國工作。這項調查並未定義何為「非常優渥的薪資」。
調查顯示，更好的待遇是美國人出國工作的最大動機；有64%的美國人願意為了改善工作與生活的平衡而出國工作；有58%的美國人則願意為更有意義的事業前往海外工作；也有約半數的美國人會為了保住現有的飯碗前往國外工作。
Randstad美國專業人力招募部門總裁查薇姿接受CNBC訪問時表示，這項調查顯示美國企業需要提供更具競爭力的薪酬及福利。
調查也說，雖然美國的專業人力相當吃緊，但勞工的薪資增幅並不符合自身的期望，因此他們願意前往外國工作，爭取更好的待遇。
為了提升賺錢能力而前往國外工作的人，也許真的押對寶了。滙豐銀行（HSBC）的最新調查顯示，年齡介於18至34歲的工作者前往海外工作後，平均年薪從40,358美元躍增至54,484美元（新台幣約163.4萬元），增幅高達35%。甚至在部分國家，海外工作者的賺錢潛力增幅高達51%。
根據調查，美國勞工最想去英國、加拿大及澳洲工作，原因之一是沒有語言隔閡的問題。查薇姿也說，美國勞工很可能有親人住在這些國家，這些親人能在他們剛到新環境時提供社會安全網的基本援助。
尋求改善工作與生活的平衡是美國人出國工作的另一項主要吸引力。查薇姿表示，部分國家擁有較嚴格的工作與生活平衡法規，對員工較有利。例如，英國多數的全職工作者享有法定28天有薪假；加拿大政府則在就業政策及福利中保障員工的育嬰假及護理假。
查薇姿認為，美國雇主可以多向這些國家學習，在想出最佳方式維持企業高生產力及保持成功之際，還能採用員工最期待、工作與生活達成平衡的工作時程表，藉此吸引美國員工。
不過，美國雇主若有機會得知美國仍是全球工作者的首選，他們可能會感到欣慰。調查也說，嚮往到美國工作的外國工作者高達28%，接者是德國及澳洲，比率分別是25%及22%。
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