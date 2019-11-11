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黃金走空？ 兩大銀行停止做多

2019-11-11 02:09聯合報 美聯社

彭博資訊報導，摩根大通及花旗集團兩大銀行機構已停止做多黃金，因為投資人正轉向風險性資產，致使黃金這個傳統資金避風港遭受打擊。

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