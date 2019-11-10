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德銀盤點明年金融市場面臨的20大風險

2019-11-10 19:22經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

2019年即將接近尾聲，德意志銀行首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）列出明年經濟與金融市場面臨的20大風險，排名第一的就是貧富不均惡化。

美國財經媒體CNBC報導，史洛克表示，貿易戰與美國總統川普的彈劾調查案是短期風險，甚至可能在今年化解，但貧富不均是長期問題，未來美國可能須透過政治解決。

民主黨總統參選人華倫與桑德斯都主張對美國富人加稅，以縮小貧富差距。部分華爾街人士指出，華倫聲勢升高，可能會成為市場的新「憂慮之牆」（wall of worry）。譬如瓊斯（Paul Tudor Jones）、庫柏曼（Leon Cooperman）等投資圈大咖近來都陸續示警說，若華倫入主白宮將造成市場修正。

德銀也擔憂，貿易戰的不確定性將持續對企業支出造成壓力。史洛克說，投資人須考量未來幾年的政策動向，是否會影響消費者與企業資本支出；公共政策與任何公共政策的可能變化，都是投資人決策時須評估的重要因素。

以下為史洛克列出的20大風險：

1. 財富、所得及醫療不平等的問題持續惡化；

2. 美中兩國明年仍未簽署第一階段貿易協議；第一階段之後的情況仍不明朗；

3. 貿易戰的不確定性持續影響企業資本支出決策；

4. 中國大陸、歐洲及日本等地區的經濟成長放緩，引發美元大幅升值；

5. 川普彈劾調查案帶來的不確定性，以及美國政府可能停擺；

6. 美國總統大選出現的不確定性，及其對稅務、監管及企業資本支出的影響；

7. 反托辣斯法、隱私及科技法令；

8. 美國大選後，外資對美國信用及公債的胃納減退；

9. 現代貨幣理論式財政擴張（央行無止境收購公債），明顯提振美歐經濟成長；

10. 美國政府的債務規模開始影響長期利率；

11. 短天期美國國庫券供需錯配，再度引發附買回利率飆升；

12. 聯準會不願意在大選年降息；

13. 信用條件趨緊，CCC與BBB評級的公司信用利差擴大。

14. 信用條件趨緊，CCC與BBB評級的消費者信用利差擴大。

15. 更多企業遭降至BBB債信評等，而且由BBB跌落高收益（HY）債。

16. 在市場出現愈來愈多負殖利率債券的情況下，引發全球投資人再度追求美國信用的收益率。

17. 企業獲利下滑，意味可投入庫藏股計畫的資金減少。

18. 全球汽車產業萎縮，對全球市場及經濟構成風險。

19. 澳洲、加拿大及瑞典的房價崩跌。

20. 英國脫歐持續不確定 。

信用川普

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